Die Biennale von Venedig hat begonnen. Im, der die "Festung Europa" thematisiert, "wird nicht geträumt und verführt wie nebenan bei den Briten und den Franzosen, hier wird", seufzt Boris Pofalla in der. "Ist das jetzt subversiv? Dafür sind die Botschaften zu eindeutig. Und es gibt ein strukturelles Problem: je mehr man ihn untergräbt, je offensiver politisch eine Künstlerin auf dieser luftigen Weltbühne in den Giardini agiert, desto fester und relevanter steht er am Ende immer da, der Deutsche Pavillon. Diewird von den Deutschen gern mal übererfüllt."Außerdem von der Biennale: Derunterhält sich mit der irischen Künstlerinüber das "schrumpfende Universum" und mit der Künstlerin, die im britischen Pavillon ein häusliches Drama inszeniert.unterhält sich mit , der im Neuseeländischen Pavillon ausstellt, über sein Archiv des Vergessenen und mit dem finnischen Künstlerduoaus dem Nordischen Pavillon über Klimawandel und die Kunst des Kompostierens. Im stellt Nicole Scheyerer die Künstlerinvor, die dasim Österreich-Pavillon bestreitet. Brigitte Werneburg schildert in dererste Eindrücke, in der berichtet Marcus Woeller, auf berichtet Nicola Kuhn, in derHanno Rauterberg.Weiteres: Inga Barthels berichtet im, dass jetzt auchdie Möglichkeiten derentdecken. Peter Schneider besucht für diedie Künstlerinanlässlich einer Gruppenausstellung im Helmhaus Zürich in ihrem Atelier. Felix Philipp Ingold schreibt in derzum 500. Todestags vonBesprochen werden die Ausstellung "Utrecht,und Europa" in der Alten Pinakothek in München ( FR ), die Installation "Inside Tumucumaque" im Hamburger Bahnhof Tagesspiegel ), die Ausstellung "Ruhr Ding:" in Bochum, Dortmund, Essen und Oberhausen ) und die Ausstellung "All about-Jaffa - Die Erfindung einer Stadt" im Jüdischen Museum in Hohenems ().