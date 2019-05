Dasabzuschaffen, ist keine Forderung eines "überholten Altfeminismus" schreibt Edith Kresta in der, die sich der Forderung von "Terre des Femmes" anschließt, es an Schulen zu verbieten (wenn sie auch nicht so weit geht, das Verbot auf das Kinderkopftuch in der Öffentlichkeit auszudehnen): "Das Kopftuch ist ein Symbol des politischen Islam, aber auch ein Symbol für Rückwärtsgewandtheit und das Verwurzeltsein in, die Mädchen weniger Freiheit und Selbstbestimmung zubilligen als Jungen. Mit der Migration der vergangenen Jahre sind viele traditionsbewusste Eltern nach Deutschland gekommen, die ihre Töchter früh an das Kopftuch gewöhnen wollen. Es ist auch in Deutschland, vor allem in Bezirken mit starker Zuwanderung, wieder präsenter geworden."präsentiert ein sehr schön aufgemachtes Online-Dossier , das dieaus den neuen Ländern seit 1990 dokumentiert, die erst jüngst gestoppt wurde. Doch vorher zogen. Und "nicht nur die Wanderung nach Westen hat die ostdeutsche Demografie verschoben. Die sozialen Verwerfungen nach der Wiedervereinigung ließenin Ostdeutschland drastisch einbrechen. Von 1990 bis 1994 sank die Geburtenziffer fast um die Hälfte. Viele Frauen und Männer, die nicht wussten, ob sie ihren Job behalten konnten, verschoben die Familiengründung oder verzichteten ganz auf Kinder. Mittlerweile werden im Osten wieder etwas mehr Kinder geboren als im Westen. Doch, die in den Neunzigerjahren entstand, hat sich noch lange nicht geschlossen, und viele Orte überaltern."