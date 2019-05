Vor kurzem staunte man noch, dassdas einzige Land Europas ohne rechtspopulistische Partei sei. Nun hatbei den letzten Wahlen aus dem Standerreicht. bringt in dereinen sehr langen Hintergrundbericht über die Fabrikation des Erfolgs, die aus bereits bekannten Erfolgsrezepten besteht: virtuoser Einsatz, Finanzierungen ausund Ausbeutung konfliktueller Themen wie etwa des katalanischen Separatismus. Nebenbei notiert Applebaum auch, dass sich die rechtspopulistischen Parteien trotz ihrer nationalistischen Agenden nach innen: "Die europäische extreme Rechte hat eine Reihe von Themen gefunden, über die sie sich verbinden kann. Die Ablehnung der, insbesondere der muslimischen Einwanderung, ist eines davon, die Förderung einer sozial konservativen Weltanschauung eine andere. Anders gesagt: die Abneigung gegen gleichgeschlechtliche Ehen oder afrikanische Taxifahrer ist etwas, das auch Österreicher und Italiener, die über ihre Grenze uneins sind, teilen können."Ingibt es zaghafte Zeichen der Öffnung, berichtetin der, der in Minsk ein Literaturfestival besuchte, wo recht frei diskutiert wurde. Was die Intellektuellen dort am meisten fürchten, so Jerofejew, ist, dass Russland Weißrussland qua "Vereinigung"könnte. Eine solche Inszenierung könnte fürSinn machen: "Putin beendet 2024 zum zweiten Mal eine doppelte Amtszeit als Präsident und kann laut Verfassung nicht noch einmal bei Präsidentschaftswahlen kandidieren. Alle sind sich sicher, dass er weiterhin '' will, bis in alle Ewigkeit, zusammen mit der ihm treu ergebenen Elite, und die Idee, der Führer eines vereinten Staates Russland-Belarus zu werden, siehtaus. Niemand muss erobert werden, man muss sich einfach nur vereinigen."