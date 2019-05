Gegen in Polen geltendes Recht hat Polens Kulturministerden 65 Jahre alten, in moderner Kunst nicht bewanderten, dafür aber linientreuen Archäologenals neuen Direktor für das Nationale Museum ernannt, meldet Florian Hassel in der. Und Miziolek ließ ihm besonders "anstößig" erscheinende Werke auch schon bald entfernen - zumindest bis massive Proteste einsetzten: "Ein Schmuckstück der Galerie für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts ist die Fotoreihe und Videoinstallation 'Sztuka komsumpcyjna' ('Die Kunst des Verbrauchs'). In der nimmt sich eine junge Polinan. Das Werk von 1972 wurde seinerzeit als Kritik an der Mangelwirtschaft des kommunistischen Regimes interpretiert und gehört zu den zentralen Arbeiten der Breslauer Avantgardekünstlerin(Lach-Lachowicz). Die verquickte in ihren Performances, Videos, Grafiken und Bildern immer wieder auf provokante Art Sexualität und Politik und gehört zu den auch in Paris, in der Londoner Tate Gallery oder im Kölner Museum Ludwig gezeigten Pionierinnen desin der polnischen Kunst."In fünf Jahren sollwieder in neuem Glanz erstrahlen,hat bereits einen Architekturwettbewerb ausgelobt undhat vor Ort auch schon Hilfsangebote zugesagt, etwa in dem sie die Traditionshandwerker des Humboldt-Forums bei Bedarf nach Paris schicken will, meldet Joseph Haniman in der. In einem vomveröffentlichten Aufruf ermahnen derweil mehr als tausend internationale Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Macron, nichts zu überstürzen, so Hanimann: "Tatkraft sei schön und gut, schreiben sie, doch sei die Agenda der Politik nicht die der. Diese müsse sich vor zahlreichen Generationen verantworten. Die Unterzeichner wollen sich nicht für eine bestimmte Lösung aussprechen, für einen originalgetreuen oder einen zeitgenössischen Wiederaufbau, sondern plädieren für einevor jeder Entscheidung. 'Sorgen wir dafür, dass das komplexe Hin und Her der Überlegungen nicht vom forschen Effizienzstreben überrollt wird', fordern sie in listiger Anspielung auf Macrons eigenen Anspruch auf 'komplexes Denken' gegenüber der herausforderndenunserer Zeit."