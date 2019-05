Körperbetonte Komik: "Liebesfilm" mit Lana Cooper (o.) und Eric Klotzsch (u.)

und"Liebesfilm" ist eine romantische Komödie, der es tatsächlich gelingt, romantisch und komisch zu sein, staunt Frédéric Jaeger aufs Hingerissenste auf. Phänomenal ist dieser Film, leicht und dynamisch: Zwei Menschen jenseits der 30 verlieben sich und das ist schon wegen der darstellerischen Leistung ein Kinospaß. "Von, für viele auch improvisierte Filme wie 'Love Steaks' bekannt, konnte man das erwarten.dagegen ist eine verblüffende Entdeckung." Der bislang aus dem TV bekannte Darsteller beeindruckt dadurch, "wie hyperexpressiv erzieht."In der liegt Georg Seeßlen diesem Film zu Füßen - und das vor allem wegen seiner ". Die ganze Geschichte setzt sich aus Kleinigkeiten zusammen, aus Episoden rund um das Drama, das nicht stattfindet, und um die große Debatte, die nicht geführt wird. Man fühlt sich an die Anfänge der Nouvelle Vague und sogar des Neuen Deutschen Films erinnert, wo Filmen einfach nurwar, so wie das Leben vorher eine Fortsetzung des Kinos oder, wie hier, der grotesken Geschichten, die man sich erzählt, um die großen Worte zu sparen." Imist Katrin Doerksen nicht ganz so angesteckt von der guten Laune ihrer Kollegen: Zu sehen gibt es "ein Werk, das schon ein bisschen darauf herumreitet, wiees ist. Dem es aber beiläufig gelingt, in seinem improvisiert wirkenden und dabei dochviel davon einzufangen, wie die Generation der Mittdreißiger so denkt und redet." Skeptisch ist-Kritiker Daniel Kothenschulte: In diesem Film werden "alle Beteiligten, bevor noch das Abenteuer überhaupt losgeht."Hollywood will nichts mehr von ihm wissen und auch in der Verlagswelt scheintein Ausgestoßener zu sein. Wie Alexandra Alter und Cara Buckley in der berichten , wollte kein Verlagveröffentlichen: "Führungskräfte mehrerer Verlage bestätigten, dass ein Agent, der Allen vertritt, sich Ende letzten Jahres wegen der Memoiren an sie gewandt habe, sie aber keine Angebote gemacht hätten - vor allem wegen der, die die Zusammenarbeit mit Allen hervorrufen könnte. Einige Verlage lehnten es ab, das Material, das anscheinend aus einem vollständigen Manuskript bestand,. Die Führungskräfte sagten, dass sie von keinem anderen Verlag wüssten, der Allen einen Vertrag angeboten hätte; wenn doch, werde er streng unter Verschluss gehalten, und das Manuskript scheint nicht weit verbreitet zu sein. Einige Verlagsmanager benutzten das Wort 'toxisch', als sie die Risiken der Zusammenarbeit mit Allen in der heutigen Situation beschrieben, und sie hielten fest, dass er zwar eine bedeutende kulturelle Figur bleibe, dieder Veröffentlichung seiner Memoiren aber zu groß wären."Weitere Artikel: Vor der Verleihung des Deutschen Filmpreises spricht Kaspar Heinrich in dermit den drei nominierten Drehbuchautorenundüber deren Arbeit. Im spricht Christiane Peitz mit, die beim Deutschen Filmpreis für ihr Lebenswerk geehrt wird. Dominik Kamalzadeh blickt imauf das ""-Festival in Linz zurück, wo sich insbesondere die Debüts besonders stark zeigten. Imüber seinen Gesprächsfilm "Meeting Gorbachev".Besprochen werdenDoku "Zu jeder Zeit" ( Tagesspiegel Filmdienst ),japanischer Zombiefilm "One Cut of the Dead" ( critic.de ), der Animationsfilm "Royal Corgi" ( Welt ),Horrorfilm "The Hole in the Ground" ( Tagesspiegel ) und die Arte-Serie "Eden" ( Presse ).