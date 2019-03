Der bettlägerige algerische Präsidentwill zwar nochmal antreten, annonciert aber zugleich in einem Brief an die Bürger Neuwahlen nach nur einem Jahr ( mehr in der). Nichts verändert sich, schrieb am Sonntag - also noch vor dieser Ankündigung Bouteflikas - in einer Kolumne für den: "Das Volk ist seiner überdrüssig, beobachtet ihn, wie er die Weltanblickt und auf sein Revers sabbert, ohne irgendetwas über den Krebs zu sagen, der dieses Land auffrisst. Es hat genug vom Elend und vom Krieg, es will, dass sich das ändert, aber es weiß nicht,; Allah, die Politiker oder sich selbst. Es schwankt, ihm fehlt die Selbstgewissheit in dem, was es tut."Dieist überall in Afrika ein Problem, schreibt Mirco Keilberth in der, auch zum Beispiel in, dessen 93-jähriger Präsidentebenfalls neu antreten will: "Wie in Algerien begründen auch die Regime imundihre Kompromisslosigkeit mit der angeblich drohenden islamistischen Gefahr. Sudans Präsidentwill trotz massiver Proteste seit Dezember auf den Straßen Khartums und anderer Städte nicht gehen, und auch der seit 29 Jahren im Tschad regierendegeht gegen die Opposition militärisch vor - mithilfe der französischen Luftwaffe, die aus Libyen eingedrungene tschadische Rebellen bombardiert hat.""Es ist nicht genug, und es kommt", schreibt im Editorial zu Bouteflikas Ankündigung, nur noch ein Jahr präsidieren zu wollen, und merkt an, dass die Algerier nicht mal wissen, ob Bouteflika von Algerien oder einemaus schreibt.Auch instehen Wahlen an. Unter Präsident, der versucht hat, sich gegen Islamisten zu wehren, hat sich der Islamismus auf lokaler Ebene doch immer weiter durchgesetzt. Widodo versuchte, einige Grenzen zu setzen, etwa durch das Verbot der islamistischen Organisation- und wird dabei ausgerechnet vonnicht unterstützt, schreibt Marco Stahlhut in der: "Tatsächlich kritisierte unter anderem Amnesty International sofort nach dem Verbot von Hizb ut-Tahrir, dieses Vorgehen wäre. Amnesty, aber auch westliche Wissenschaftler haben fast jeden Zug der aktuellen Regierung gegen den Islamismus als autoritär denunziert. Die meisten westlichen Akademiker und NGOs, indonesische sowieso, tun sich dagegen äußerst schwer damit, den Islamismus zu kritisieren, selbst dort, wo er Minderheiten unmittelbar bedroht."