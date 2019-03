Schön von Herrn Macron, dass er mal einvon der EU verbreitet, meint Stefan Kornelius mit Blick auf Macrons Brief an die Europäer (unser Resümee ) in der. Aber dann ist es ihm doch nicht recht: "Wie schon in der Sorbonne-Rede bleibt Macron in den konkreten Themen vage. Er wiederholt sich, bleibt aber Antworten schuldig, wo bitte er diehernehmen will, Klima, Mindestlohn, soziale Grundsicherung, einen europäischen Sicherheitsrat, die Asylregelung und am Ende einen Art Reformkongress als Gemeinschaftsprojekt anzugehen. Vor allem mit diesem Vorstoß hin zu einer 'Europakonferenz' weckt Macron schlechte Erinnerungen an den Verfassungskonvent und provoziert den Widerstand vieler Mitgliedsstaaten." Ein Europa derlehnt Kornelius ab. Da möchte er lieber alles lassen wie es ist.Auch Thomas Schmid reagiert in derpositiv und skeptisch zugleich auf Macrons Rede. Gäbe es doch nur einedarauf. Aber wo ist diese Stimme, fragt er: "Die Probleme, die Macron benennt, sind samt und sonders: vom Schutz des Netzes vor Hasstiraden und 'Fake News' über die Notwendigkeit einer gemeinsamen Politik, um Google und andere Giganten freiheitskompatibel einzubinden, bis hin zu der Frage, wie Europa industriell und technologisch mit den USA oder China mithalten kann. Was aber fehlt, ist eine Kraft, die auf all diesund auf die Kraft der Menschen, der Gesellschaften, der Unternehmen, der Wissenschaftler setzende Lösungen sucht. Macron, der Wichtiges angestoßen hat, braucht ein, vielleicht auch einen oder besser noch mehrere Gegenspieler. Da Großbritannien für diese Rolle erst einmal ausfällt, müsstesie übernehmen. Doch danach sieht es derzeit leider nicht aus."Grundsätzlich gibt es für die EU zwei Optionen, meint Steffen Dobbert bei: "Entweder führen die Herausforderungen durch Migration und den Brexit zurder Länder Europas. Dann werden alte Grenzzäune im Sinne Orbáns wieder dauerhaft aufgebaut, und die EU wird in ihre Einzelteile zerlegt. Oder der Schengenraum der EU strahlt wieder alsund die europäische Integration geht weiter. Entweder. Oder. Seit Jahren wird diese Entscheidung aufgeschoben. Macron plädiert dafür, sich ihr in 2019 zu stellen."