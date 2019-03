Dorothea Tanning: Birthday, 1942. Philadelphia Museum of Art. DACS, London

Als reinste Offenbarung feiert Laura Cumming imdie große Schau, mit der die Tate Modern in London der letzten großen Surrealistinhuldigt: "Sie präsentiert die ganze Künstlerin, von den frühen Selbstporträts bis zu den hinreißenden spätenund zeigt Tanning als außergewöhnlich originelle, spöttische und humorvolle Künstlerin, mit einem tiefen Sinn für das Innere unser Seele... Sie malte Frauen, die rannten, sich drehten, kämpften, gebären, Tango tanzten, Liebe machten. Es ist schwer, an einen anderen amerikanischen Maler vor Tanning zu denken, der so sehr Frauen aus dembefreien wollte. Und dieses Ziel wurde durch enorm befördert durch ihre plötzliche Entscheidung, den akribischen, überdeterminierten Hausstil des Surrealismus in den 1950er Jahren aufzugeben für das, was sie ihre 'Insomnia'-Bilder nannte - prächtig fließende Leinwände, in denen Körper, Gesichter und neugierige biomorphe Formen in durchsichtigen, wolkenartigen Räumen wimmeln."Besprochen wird außerdem die "wundervolle" Prachtschau "" in der Gemäldegalerie in Berlin ).