Einigeler sind bei derimmer ganz vorne dabei, zum Beispiel Andreas Zumach, viel gefragter UN-Experte, der als Vorsitzender der Jury des "Göttinger Friedenspreises" die israelkritische Organisation "" auserkor.-Autor Micha Brumlik unterstützt die Auszeichnung. Der Preis soll am 9. März verliehen werden, meldet Alexander Diehl in der. "Göttingens SPD-Oberbürgermeisterund Uni-Präsidentin- beides Mitglieder des Stiftungskuratoriums - zogen ihre Unterstützung zurück, ebenso die. So standen Stiftung und Jury ohne Räumlichkeiten für die Preisübergabe da. Zumach trug Köhler und Beisiegel eine Podiumsdiskussion zum Thema Antisemitismus und BDS an, wartet aber noch auf eine Reaktion." Dieveranstaltet außerdem ein Pro und Contra zum Preis für die dernahestehende Organisation. Für das Ja steht, für das Nein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung."Institutionell rassistisch" ist dieinzwischen, sagt die britische Abgeordnete, die vor kurzem aus Labour ausgetreten ist und der neuen "" im House of Commons angehört, im Gespräch mit Daniel Zylbersztajn in der: "Durch Corbyn wurde Labour für viele anti-zionistisch motivierte Menschen attraktiv. Gerade viele ältere Jahrgänge aus Organisationen, dieverehrten, traten ein. Labour ließ es zu. Als die große Mehrheit britischer Juden sich über den Antisemitismus in der Partei besorgt zeigte, hätte sich Corbyn nur laut und solidarisch zu den britischen Juden bekennen müssen. Aber das tat er nicht. So wirft der Antisemitismus ein grelles Licht auf Corbyns Labour und auf die orthodoxe Linke."Wieder aufgestiegen ist der europäische Judenhass "durch eineaus Herabsetzung Israels, der Wiederkehr des jüdischen Plutokraten als Verkörperung des '1 Prozent' und des jüdischen 'Kosmopoliten' als Zielscheibe, die überzeugt sind, dass die Welt durch eine jüdische Verschwörung regiert wird", schreibt Roger Cohen in derDer marokkanisch-schweizerische Schriftstellerkauft den, die wegen Katy Perrys Schuhen auf Twitter Sturm laufen, ihre Empörung nicht ab. Die wäre bei anderen Gelegenheiten besser aufgehoben, meint er in der: "Es wäre sinnvoller, ihre Wut darauf zu verwenden, die ethnische Diskriminierung und Sklaverei inzu bekämpfen: So gibt es etwa den mauretanischen Blogger und Sklavereigegner Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir, der wegenim Gefängnis landete. Oder denin Libyen, der 2017 durch CNN aufgedeckte wurde. Ganz zu schweigen von der rassistischen Diskriminierung, unter der Millionen Armenier, Kurden und Berber in Gesellschaften mit arabischer Mehrheit leiden."