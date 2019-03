Gestern haben wieder mehrere Zehntausend in ganzgegen eine fünfte Amtszeit des greisen Abdelaziz Bouteflika demonstriert. In sehen Célian Macé und Lyas Hallas ein Land aus der Starre erwachen: "Es gibt keinen Gemüsehändler, der sich wie Mohamed Bouazizi in Tunesien selbst verbrannte, noch gefolterte Kinder wie in Deraa in Syrien - die Funken, an denen sich der Arabische Frühling 2011 entzündete. Aber eine stetige Anhäufung von Groll gegen diegewordene Macht des Präsdienten Abdelaziz Bouteflika.hat sich das Fass gefüllt, jetzt läuft es über. Ruhig, aber unweigerlich."Im Interview mitberichtet zudem die Politikwissenschaftlerinvon ihren Wahrnehmung: "In Algier ist die Spannung spürbar, die Mobilisierung bedeutend. Ich habe den Dienstag mit Studenten der Universität Ben Aknoun verbracht. Das war erstaunlich. Das erinnerte mich an die Demonstrationen der nuenziger Jahre, zu denen mich meine Mutter manchmal mitgenommen hatte. Die Algierier insgesamt, aber besonders die Jugend scheinen entschlossen. An der Ben Aknoun zum Beispiel haben es die Studenten geschafft, mehrere Polizeikordons zu durchbrechen und zur Autobahn zu kommen, die mehrere Stunden blockiert wurde. Dieist so groß wie die."