Johan Schloemann war für diedabei, als der britische Ökonomund der deutsche Grünein Berlin über Colliers Buch "Sozialer Kapitalismus" diskutierten. Viel Gemeinsamkeiten gab es nicht zwischen dem kommunitaristisch argumentierenden Collier, der das "Wir" stärken will, und dem aufbeharrenden Habeck, lernte Schloemann: "Ja, je mehr man über Paul Colliers Lebensgeschichte nachdenkt - nach einer viel beachteten französischen Intellektuellen-Autobiografie könnte man von seinem 'Eribon-Moment' sprechen -, desto weniger kann man diesem großen Sozialwissenschaftler verdenken, dass er den Fragen nach dendes Kommunitarismus immer wieder ausweicht. Und doch hat diese Konfrontation in Berlin etwas eindringlich vorgeführt: die Unvereinbarkeit des traditionellen, schwindenden 'Rot' mit dem heutigen urbanen, individualistischen 'Grün'. Wenn nicht dieüberhaupt."Was hätte wohlaus dieser Debatte gemacht? In der erinnert sich Hans Ulrich Gumbrecht an den französischen Philosophen und dessen Lektüre der Texte der Stoiker, "deren Visionen über den Schutz des Individuums gegen die Machtdispositive des Staats hinaus auf einein Unabhängigkeit zur Macht zielten ('Sorge um sich'). Daraus zog er politische Konsequenzen für seine Gegenwart, die damals noch kaum Resonanz fanden, aber einen für uns wichtigen Irritationswert bewahrt haben: 'Das politische, ethische, soziale und philosophische Problem von heute liegt nicht in der Befreiung des Individuums vom Staat und von seinen Institutionen, sondern in unserer eigenen Befreiung von jener Form der Individualität, die in der Auseinandersetzung mit dem Staat entstanden ist.'"