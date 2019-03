Giovanni Bellini. Die Darbringung Christi im Tempel, ca. 1472. Holz, 80 x 105 cm © Fondazione Querini Stampalia, Venedig / cameraphoto arte snc





Als würdigt Bernhard Schulz im, für einen Moment alle Kritik an der Berliner Museenlandschaft vergessend, die große Londoner Schau ", die jetzt in der Berliner Gemäldegalerie gezeigt wird, und die ihm die enge Zusammenarbeit der verschwägerten Maler vor Augen führt: "Sie kennen die Bilder des anderen, so sehr, dass sie bisweilen über Jahrzehnte hinweg Kompositionen des Schwagers aufgriffen und abwandelten. So ergeben sich in der Ausstellung, deren ergreifendstes die 'Darbringung Christi im Tempel' ist, ein Kernthema der christlichen Kunst. Es erlaubt die Darstellung der jungen Mutter Maria mit ihrem neugeborenen Kind inmitten würdiger Priester, mithin eine Bandbreite von Menschendarstellungen. Nicht zufällig begann sich das Porträt gerade erst als eigenständige Bildgattung herauszulösen. Nun ist aber Mantegnas Gemälde - auf dem sich der Künstler und seine frisch angetraute Ehefrau verewigt hat - kurz nach 1453 entstanden, Bellinis ganz ähnliches, etwas figurenreicheres Werk jedoch erstaunliche zwanzig Jahre später. Der Venezianer hat das Bild des Schwagersund getreulich nachgemalt."Angesichts des Ereignisses hat derauch Elke Linda Buchholz in die Gemäldegalerie geschickt , die anhand der Ausstellung das Arbeiten in der Familienwerkstatt der Bellini-Dynastie beleuchtet. Die "Schönheit des Daseins" feiert auch Ingeborg Ruthe in derin der Schau, die mit Leihgaben aus Florenz und Venedig und dank "harmonischer Kooperation" mit der Londoner Nationalgalerie für sie wirkt wie ein ", der da bilderreich demonstrativ in den rissigen europäischen Gedanken eingeschlagen wird, mitten im derzeitigen fatalen-Chaos".Weitere Artikel: Absolut sehenswert findet Frank Zelger in derauch die Ausstellung "und die Renaissance" im Frankfurter Städel , die ihm nicht zuletzt den Einfluss vonverdeutlicht. Anlässlich der im Dresdner Lipsius-Bau gezeigten Ausstellung "Medea muckt auf. Radikale Künstlerinnen hinter dem Eisernen Vorhang" denkt Rald Hanselle imüber diein der Vorwendezeit nach.Besprochen werden außerdem die Ausstellung "40 Jahre Kunst im Kontext" in der Berliner nGbK ( taz ), die Ausstellung - Der träumende Realist" im Zürcher Literaturmuseum Strauhof ( NZZ ), die Ausstellung "A Journey through Mud and Confusion with Small Glimpses of Air" mit Arbeiten vonundin der Frankfurter Schirn ( FR ) und die Ausstellungen "Alle" im Rijksmuseum , Amsterdam und "Rembrandt" im Mauritshuis in Den Haag ().