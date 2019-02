Viel gelernt hat dieaus dem Framing-Papier jedenfalls nicht, meint Stefan Winterbauer in einem-Artikel, der die Kommunikationsunfälle der Anstalt in den letzten Tage auflistet: "Dieverfolgte eine Strategie des Herunterspielensdann doch veröffentlichen. Gerade so, als habe man seinen Abschluss an der Kommunikations-gemacht."Schuld an der Debatte um das Framing-Papier der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling für dieist schreiben gleich drei Journalisten auf der Seite der-Sendung "Zapp". Döpfner hatte die öffentlich-rechtlichen Sender im Jahr 2017 Als "" bezeichnet (und diesen Begriff nach einem Burgfrieden mit den mächten Anstalten wieder Zurück genomen, unser Resümee ). Nach dieser Provokation blieb denGewaltigen nichts anderes übrig, alszu betreiben, so die Autoren: "Döpfner gab der Debatte um den hiesigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk so einen besonderen Rahmen. 'Framing' nennen das Sprachwissenschaftler wie Elisabeth Wehling. An sie wandte sich wiederum diein genau, in der auch Rechtspopulisten die, aber auch viele politische Entscheidungen etwa zum Umgang mit Geflüchteten angriffen. Diebeauftragte Schulungen und Begleitmaterial. Kosten bisher: 120.000 Euro.hat diebeauftragt, vier davon mit insgesamtfanden bereits statt."Völlig verstört von der Kritik an dem Framing-Papier ist-Autor Detlef Esslinger. Das Papier zu kritisieren und dabei polemische Sprache zu benutzen, empfindet er als "und drastisch". Ein Begriff wie "Umerziehungsfibel", den die-Zeitung für den Leitfaden prägte, sei demagogisch: "Wer solche Begriffe setzt, weiß bestenfalls nicht, wem er in Wahrheit hilft. Jeden Tag versuchen Gegner von Information und Aufklärung,." Man könnte natürlich auch sagen, dass sie versuchen, einen Sachverhalt zu benennen.-Leser abhs schreibt dagegen in einem Leser-Kommentar gegen die These des Framing-Papiers, es gebe kein "objektives, faktenbegründetes und rationales Denken", sondern nur alles relativierende: "Sprache steht in einem komplexen Verhältnis zur Wirklichkeit. Dass sie keine absolute Wahrheit frei Haus liefert, heißt nicht, dassist. Man kann mit Sprache Propaganda machen oder versuchen sachorientiert zu argumentieren. Wehling stellt sich mit ihrem Papier klar auf die, entlarvt damit ihr eigenes Konzept und demonstriert unfreiwillig, dass diese Art dessehr wohl zur neuen Rechten beigetragen hat."Und auch das noch: Matthias Heine hat in derbei Linguisten nachgefragt, was sie vonFraming-Geschäft halten. Ein längst, winkt, Expertin für politischen Sprachgebrauch am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim ab. "Eine perfekte Inszenierung von Wissenschaftlichkeit", meint indes, Chef des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien und zweifelt auch an der Authentizität von Wehlings Politikberatung: "Wenn Sie genauer hinschauen, so fällt auf, dass das ,Berkeley International Framing Institute'ist, wie es der Name suggeriert. Es scheint sich um ein virtuelles Beratungsunternehmen von Dr. Wehling zu handeln,. Auch hat es aus meiner Sicht nichts mit der Uni Berkeley zu tun. Die Fachzeitschrift ,', die Dr. Wehling laut Homepage des Berkeley Institute herausgibt, existiert nicht, und wenn, so ähnelt sie doch stark sogenannten ,predatory journals'."Außerdem zum Thema: Im Blog des "Netzwerks Recherche" macht Daniel Drepper, darauf aufmerksam, dassein Problem mit dem Geschäftsmodell haben und viele Inhalte hinterverstecken - es bleiben tendenziell nur die mit ihrem Framing befassten. Und Johannes C. Bockenheimer hat für die herausgefunden , dass Elisabeth Wehlings "Berkeley International Framing Institute" mit der Berkely Universität nicht das geringste zu tun zu haben scheint.