Gerüche, Klänge, Fantasien: Fatih Akins "Der Goldene Handschuh"





Machtmensch: Christian Bale als Dick Cheney in "Vice"

In "Der Goldene Handschuh",Verfilmung von gleichnamigem Roman über den Serienmörder, "verschiebt sich die Aufmerksamkeit von der defekten Psyche auf die defekte Physis", schreibt Lukas Foerster imund verteidigt den auf der Berlinale reichlich geschlachteten Film: Die Vehemenz der Ablehnung erklärt er sich so, dass wohl "alle, die in der alten Bundesrepublik (...) aufgewachsen sind, ganz egal wie weit entfernt von St. Pauli, in den Bildern und Tönen des Films mehr wiedererkennen, als ihnen lieb ist, weil wir alle auf die eine oder andere Art verstrickt sind in die Texturen, Empfindungen,, die Akin vor uns ausbreitet." Unsere Kritik zum Film hier In George W. Bushs Präsidentschaft hatte eigentlich Vizepräsidentdie Hosen an, lautet die Quintessenz ausPolit-Satire "Vice", für den sichals Titelfigur verkleidet hat. FürFabian Tietke zeigt sich hier im Zusammenhang mit Jason Reitmans "Der Spitzenkandidat" ein neuer Hunger nach Politiker-Porträts "als". Allerdings belasse es "Vice" bloß bei der Polemik und kratze damit lediglich an der Oberfläche. Björn Hayer überschlägt sich derweil in dervor Begeisterung: Dieses "gestochen scharfe Gemälde einer verlogenen Kaste" steht unbedingt unter Meisterwerksverdacht. Der Film "offenbart mit seinen zumeist ironischen-doppelbödigen Montagen eine Ästhetik des Politikers zwischen gesellschaftlicher Rolle und perfidem Geschacher von Partikularinteressen" und zeuge darüberhinaus "von großem Mut und." Für denhat Andreas Busche mit dem Regisseur gesprochen Weitere Artikel: Ein bisschen zu oft fühlte sich-Kritiker Rüdiger Suchsland in unseren Berlinale-Pressespiegeln als Wüterich dargestellt, schreibt er und bekräftigt seine harsche Abrechnung mit dem Festival: "Kritik zu üben, hat mit schlechter Laune nichts zu tun, sondern eher mit." In der empfiehlt Fabian Tietke den Berlinern den vierten Teil der Reihe "Rekonstruktion: im Zeughauskino . Hanns-Georg Rodek wirft für dieeinen Blick in die Glaskugel und verrät uns schon mal die-Kritikerin Marion Löhndorf freut sich derweil schon auf die. Für diehat Patrick Heidmann mitBesprochen werdenauf Heimmedien wiederzuentdeckender Film "Mord und Totschlag" von 1967, der zur Freude von taz-Kritiker Ekkehard Knörer eher in die Richtung Lemke und Thome führt als in die seines übrigen Werks ( taz ),Black-Metal-Film "Lords of Chaos" ( Standard ),"Can You Ever Forgive Me" mit SZ ),"Der verlorene Sohn" ( taz Standard ),"Ziemlich beste Freunde"-Remake "Mein Bester & Ich" ( taz Tagesspiegel ) und die-Serie "Matrjoschka" ( ZeitOnline ).