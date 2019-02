In vielensind diezwischen Männern und Frauen eklatant - auch weil Männer das Geld einnehmen, das Frauen erarbeiten, schreibt die Autorin Simone Schmollak aufund blickt nach Sri Lanka: Dort "gibt es weder Mindestlöhne noch ein nachvollziehbares Gehaltssystem. Das hat zur Folge, dass Arbeitgeber*innen Frauen schlechter bezahlen als Männer. Laut dem Schattenbericht für die Frauenrechtskonvention CEDAW, dem 'Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau', erhalten Frauen in der Landwirtschaft nur. Teepflückerinnen verdienen etwa 400 Rupien am Tag, rund zwei Euro. Und auch das nur, wenn sie die erforderliche Menge pflücken."Julia Lorenz plädiert in derauch gegenüber Abtreibungsbefürworterinnen für die: "Unter unzähligen Frauen, für die der Eingriff undramatisch ist, sind immer auch. Und die fühlen sich nicht besser, wenn sie nach konservativer Lesart tragische Sünderinnen sind und nach feministischer gar nicht existieren. Dass sich Frauen mit ambivalenten Gefühlen und Geschichten so selten zu Wort melden, ist kein Wunder: Wer nach einer Abtreibung eingesteht, beim Anblick von Babys nasse Augen zu kriegen, muss in Überschallgeschwindigkeit hinterhersetzen, trotzdem zu seiner Entscheidung zu stehen."Im Gespräch mit Benedict Neff sprichtüber AfD-Reaktionen während seiner Rede im Bundestag, sein Ende der Sechziger geführtes Interview mitund dender Bundesrepublik: "Einmal war ich bei einem privaten Abendessen mit Akademikern zu Gast, bei dem deutscheraufgetischt wurde. Solche oder ähnliche Dinge kamen vor. Wenn die Leute dann den Eindruck hatten, dass ich mich ärgerte, sagte man hinter meinem Rücken: Er ist eben schwer belastet, er ist traumatisiert. Das war sehr unangenehm für mich. Heute kriege ich manchmal noch Briefe und E-Mails aus Deutschland mit Fragen wie: 'Glauben Sie nicht auch, Herr Friedländer, dass die Juden schuld sind am Antisemitismus?' Es sind, die mit mir diskutieren möchten.""Biologie ist zu akzeptieren, Biologismus nicht", schreibt in derder Juristmit Blick auf die Geschlechterdebatte: "Eine intelligente Gender-Politik strebt keine - faktisch nicht zu erreichende und ihrerseits einengende - Gleichstellung oder gar Gleichschaltung an, wie sie durch '' Sprachverordnungen erschreckend laut widerhallt, sondern vielmehr eine rechtsstaatlich durchzusetzende Gleichberechtigung." Mainardi kritisiert in seinem Artikel auch den kanadischen Anti-Gender-Star, der heute in der