An der Zeit war's ja, aber verblüffend ist es doch: Plötzlich werdenausgestellt. Ist das ernst gemeint oder ein Marketingtrick, fragt sich in derSwantje Karich. Jedenfalls ist etwas ist in Bewegung, meint sie, jetzt kommt es darauf an aufzuarbeiten, warum Frauenwaren. Karich trifft sich mit der gerade in Berlin bei Sprüth Magers ausstellenden Künstlerin, die sich in der "Männerkunstwelt" der Siebziger und Achtziger durchsetzte: "Betritt man die Schau, erkennt man sofort, wie früh sie war in vielen künstlerischen Formen, wie unnachahmlich ihre Sensibilität undist. ... Was Astrid Klein aber zu hören bekam, war nicht Lob, sondern: Sie mache. Man spürt, was das sein könnte, was da abschreckte: Spannung, Dominanz, Kraft. All das also, was gute Kunst ausmacht. Heute haben sich die Stile emanzipiert! Frauenstil versus Männerstil - das klingt aus der Zeit gefallen. Kleins Werk aber stößt uns in Berlin auch auf andere alte Themen, auf Stereotypen und- die sich kaum verändert haben."





Höchst angeregt steht -Kritikerin Christiane Meixner in der Pariser Fondation Cartier , wo eine große Ausstellung 250 Arbeiten auszeigt. Dass Ausstellungen den Dialog mit der westlichen Kunst verdeutlichen, kennt man ja. "Was aber, wenn man die Arbeiten in Beziehung zursetzt? 'Géométries Sud' tut genau dies, indem sie die Granden einer internationalen, übergreifenden Kunstgeschichte mit den eigenen Wurzeln konfrontiert. Die präkolumbischen Funde der Valdivia-Kultur Ecuadors sind ein Beispiel dafür, mit welcher Raffinesse harter Stein in vorchristlichen Jahrtausenden bearbeitet wurde. Die glatten Oberflächen der sonst schlicht gestalteten Figuren werden vonüberzogen. Ähnlich wie bei der alten Zeremonienmaske aus dem heutigen Osten Kolumbiens. Sie trägt ein abstraktes All-over aus kleinen, vollkommen perfekt in die Keramik geritzten Kreisen."