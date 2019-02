In Italien werden Missbrauchsfälle durchfast nicht geahndet. Schuldige Priester werden der Strafjustiz entzogen und inuntergebracht, sagt Francesco Zanardi vom "Rete l'Abuso" (Netzwerk Missbrauch) im Gespräch mit Michael Braun in der: "Es gibt in Italien bisher kein einziges Opfer, das von der Kirche entschädigt worden ist. Nur für ein einziges Opfer hat die Kirche die Kosten einer psychologischen Behandlung übernommen. Und weiterhin erstatten die Bischöfe, wenn sie von Missbrauchsfällen im Klerus erfahren. Aber 21 Betreuungsheime für die Täter errichten: das haben sie hinbekommen!" Philipp Gessler berichtet außerdem von Widerständen konservativer Bischöfe vor der geplanten Bischofskonferenz zum Thema Missbrauch in zwei Wochen.Und in derfragt sich Christian Füller: Wie konnte diein der Kirche überhaupt so lange geheim bleiben? Um dann zu erklären: "Gehorsam und Schweigen gehören in der Kirche zu den Grundregeln im Umgang mit dem Personal - genau wie im sozialen Gefüge der. Und die Nonnen sind, wenn man so will, die Geringsten unter den Insassen. (…) Am Anfang herrscht die Gewalt als Mittel der Erziehung. Diese Gewalt wird dann sexualisiert. Die Täter können es sich leisten, sich an ihrerund zu befriedigen. Man kann - auch wenn der Vergleich nicht gefällt - den Extremfall von sexueller Gewalt als Herrschaftsinstrument sogar beobachten: in den großender Zoos. Unter bestimmten Rassen, etwa den Bonobos oder den Pavianen, herrscht der ranghöchste Affe mithilfe sexueller Dominanz. Er unterwirft Frauen und Kinder sexuell, wie er es will, und er demütigt und unterwirft auch seine Konkurrenten, indem er sie vergewaltigt."