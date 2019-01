Die Probleme der, die in Frankreich die "Gelben Westen" auf die Straße auf die Straße treiben, existieren auch in Deutschland, mahnt Barbara Dribbusch in der. Es geht um zu hohe Mieten - undfürs eigene Alter: "Die Vertreibungsangst ist eine existenzielle Furcht, aber noch zu toppen durch die. ArbeitnehmerInnen erhalten regelmäßig von der Rentenversicherung eine briefliche Auskunft über die. Es ist für viele ein düsterer Moment. Wie soll jemand motiviert sein, einen Vollzeitjob etwa in der Pflege für 2.200 Euro brutto im Monat zu machen, wenn am Ende eine Rente in Höhe von Hartz IV steht?"Angst bedroht die Demokratie, sagt die Philosophin im-Gespräch mit Elisabeth von Thadden: "Sie ist für nicht alle Regierungsformen gleichermaßen bedrohlich. Die Autokratien beruhen ja geradezu auf ihr. Sie nähren sich aus der, um deren Gehorsam zu erzwingen. Neu ist die Gefahr nicht: Auch die antiken Demokratien hatten ein Problem mit der Angst, dem Ärger, der Wut. In der Orestie von Aischylos fordern die wütenden Furien mit ihrer Vergeltungssucht die Rechtsordnung bis an ihre Grenze heraus. Heute mischt sich in unseren Gesellschaften die Angst mit dem Ärger, dem Abscheu, den Schuldzuweisungen zu einem brandgefährlichen Gebräu, sie sucht Opfer und vergiftet die Zuversicht." Ebendort beklagteine wachsende, die ihn ängstigt: "Im Grunde ist die Aufrüstung der Redeweise nichts wirklich Neues. Nur ist sie für Menschen, die keinen geschichtlichen Zusammenhang mehr erkennen, so überraschend, dass alle von ihr überwältigt sind und sie in eine allgemeine Schockstarre versetzt werden. Wir alle waren an dengewöhnt, an die Inseln politischer Philharmonie, und nun das. Ist das noch mein Land, fragt sich mancher."Seit im 17. Jahrhundert dieentstand, hat dievon Politikern und Prominenten Tradition, erinnert Gustav Seibt in der: "Der Schutz der bürgerlichen Privatsphäre, den der moderne Rechtsstaat ausgebildet, dabei allerdings oft nur undeutlich kodifiziert hat, galt seit jeher nur eingeschränkt fürs leitende Personal, jedenfalls in Ländern mit freier Presse. Auch wechseln die Empfindlichkeiten. So werden sexuelle Zudringlichkeiten seit ein paar Jahren wieder schärfer sanktioniert als in der vorangehenden Epoche einer angeblichen Libertinage. Derspricht seine Urteile nach wandelbaren Kriterien."Jeden Tag sollte vor der "Bagatellisierung von" gewarnt werden, schreibt Caroline Fetscher im: "Mit dem zunehmenden Weltklima der Verunsicherung mutiert vor allem die Kritik an Globalisierung und Kapitalismus zu einem neuen Antisemitismus, wenn 'die Juden' oder - verschlüsselt - 'die Eliten an Amerikas Ostküste' zur Ursache deregulierter Märkte und bedrohter 'Heimat' erklärt werden. Diesen grotesken Transfer hatte der kanadische Historiker Moishe Postone die 'Biologisierung des Kapitalismus' genannt. Besonders an Hochschulen wird unbekümmert bis hasserfüllt 'Israelkritik' geübt, und im modischen Jargon desist daneben gern die Rede von der 'der Macht'."