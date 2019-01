Der Streit umund seine Hallstein-Zitate hält die Feuilletons weiter in Atem, seit erklärt wurde, dass er - nach einer Entschuldigung - nun doch für sein proeuropäisches Engagement mit der Zuckmayer-Medaille ausgezeichnet wird. Was wird ihm noch mal vorgeworfen? Karin Janker fasst es in derzusammen: Erstens habe Menasse in proeuropäischen Essays und einem Manifest, des ersten Präsidenten der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, in dem Sinne paraphrasiert, dass Hallstein sich einevorstellen konnte. Zweitens habe Menasse in seinem Roman und in Lesungen behauptet, Hallstein habe seine Antrittsrede als EWG-Präsident 1958, was nicht stimmt.In der SZ empört sichüber den "puristischen Reinigungsfuror" einiger Kritiker im Umgang mit ihrem Bruder Robert, der ein vielleicht "manchmal in seine Thesen verliebter Luftikus" sei, aber kein zynischer Stratege. "Wirklich schwer zu verkraften wurde die Affäre, seit diemit der '' auf die Pauke schlägt. Patrick Bahners schrieb vom 'Inbegriff der Tatsache, mit der man nicht spielt'. Die Nähe zur 'Auschwitz-Lüge' kann ihm nicht verborgen geblieben sein, auf einigen rechtsradikalen Seiten nennen sie es bereits genau so. Weiß Bahners denn nicht, dass er selbst, so argumentierend, 'mit Auschwitz spielt'? Reicht die Dialektik nicht einmal mehr so weit??"In der versteht Robert Menasse die ganze Aufregung nicht. Nachdem er dieauseinandergefieselt hat, schreibt er: "Wie gerade gezeigt, führt auch ausführliches Zitieren von Hallsteins Römischer Rede zu dem, auf den ich mich auch weiterhin berufen werde: dass es die Idee und der Anspruch des europäischen Einigungswerks sei, den. Nationen sind Geschichte, sie hatten ihre Zeit, aber Europa würde in der Befriedung des Kontinents und in der Bewältigung der Zukunft eine andere Form der demokratischen politischen Organisation entwickeln müssen. Weil mich dieser Gedanke so überzeugt hat, habe ich ihn. Aber warum habe ich den Satz in Anführungszeichen gesetzt? Weil eswar, weil ich ihn nicht zuletzt ihm verdanke und nicht als meinen ausgeben wollte. Die Anführungszeichen waren, vom wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet, ein Fehler. Dafür, das tut mir leid, niemand ist unglücklicher über diesen Fehler (und den meine Arbeit beschädigenden Wirbel) als ich."Im widerspricht der Germanistvehement der Behauptung Hallstein (oder Jean Monnet) hättendie Nationalstaaten abschaffen wollten. Auch hätten beide. Was sie erträumten, waren die Vereinigten Staaten von Europa - in denen die Nationalstaaten durchaus ihren Platz hätten: Die Wissenschaftlerin Ingrid Piela betone in ihrer Hallstein-Studie (Berliner Wissenschafts-Verlag 2012), "dass Hallstein in seinem Spätwerk 'Der unvollendete Bundesstaat' (1969)plädierte, für einen ''. Als Ziel habe er die 'Vereinigten Staaten von Westeuropa' ausgegeben. Die stellte er sich 'bundesstaatähnlich' vor, wobei das 'Eigenständige des Nationalen' erhalten bleiben müsse."Ebenfalls im, politischer Direktor des Wilfried Martens Centre for European Studies, der Denkfabrik der Europäischen Volkspartei in Brüssel, Menasses Europa-Roman "Die Hauptstadt" auseinander.Nachdem der AfD-Politikerübel zusammengeschlagen wurde, lassen die Kommentare der Zeitungen zum Glück an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Dies sei ein schreibt Matthias Drobinski in der: "Er ist schlecht, weil einem Menschen brutale Gewalt angetan wurde, weil das Gewaltmonopol des Staates angegriffen und die Asymmetrie in Frage gestellt wurde, die Grundlage des guten Zusammenlebens ist: Diedarf nicht mit Verachtung des Rechts vergolten werden."Die italienischeunterstützt mit Eifer diein Frankreich., Italiens Vizeminister, hat einen begeisterten Brief ( "Gilet gialli, non mollate!" ) an die Marodeure geschrieben, sehr zum Ärger der französischen Regierung. Einer der Gründe für diese Fünf-Sterne-Begeisterung, ist, dass di Maio gegenüber dem noch skrupelloseren Populistenin Italien an Boden verliert, schreibt Hannah Roberts in. Aber es gibt auch eine innere Verwandtschaft: "Der Anti-Establishment-Impuls hinter den französischen Protesten ähnelt den frühen 'Vaffanculo'- ('Fick dich')Protesten, die zur Fünf-Sterne-Bewegung führten. Beide Bewegungen entstanden in den sozialen Medien. Beide sind gegen das Establishment und die Eliten und bekommen Unterstützung von, die sich abgehängt fühlen."werden von der Mode bereits aufgenommen, berichtet