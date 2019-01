Felix Stephan versucht für dieden Unterschied zwischen einer, die den Namen verdient, und jenem weltanschaulichen Gefühlsjournalismus, dereinen solchen Erfolg sei seinen Kollegen und Vorgesetzten brachte, herauszuarbeiten. Die einen "formulieren die eigene Voreingenommenheit, stellen erkenntnisstiftendaus, ihr Staunen und, wenn nötig, Unverständnis. Bei Relotius hingegen passt, eins führt zum anderen, alles fügt sich zu einem Ganzen, als hätte es die vergangenen 150 Jahre Erzähl- und Erkenntnistheorie nicht gegeben."Medienwissenschaftler sieht die Kritik am Twitter-Ausstieg des Grünen-Politikersals Symptom einer, in der die Medien nicht unbedingt die Heldenrolle spielen. Die oft hämische Kritik an Habeck sei "Ausdruck einer fatalen Neigung zurvon Stilfehlern. Und es wird offenbar, dass Dauerkommunikation und Ad-hoc-Erreichbarkeit inzwischen als politische Kernkompetenzen gelten - frei nach dem Motto: 'Nur wer rund um die Uhr auf Sendung ist, erfüllt die Anforderungen der neuen Zeit. Aber wer mal daneben liegt, den machen wir!'"Das sind auch so Medienmeldungen. Der ehemalige-Chefredakteurgeht zum russischen Propagandasenderunter Bezug auf eine nicht online stehendeMeldung: "Chefreporter Peter Tiede zitiert aus einer Mail Kenntemichs: Demnach sei er im Auftrag einer Anwaltskanzlei dabei, einen Beirat fürzu bilden. Deutschen Verhandlungspartnern biete er an, Russland könne Repressalien gegen dielockern, falls die Sendelizenz erteilt wird. Kenntemich, der früher selbst für Bild schrieb, äußert sich nicht."Nachdem die Branche beinicht so genau hinsah und ihn lieber mit Preisen überhäufte, fragt sie beim Schriftstellerum so dringender nach. Kann es sein, dass er noch irgendwo ungenau zitiert hat? Martin Reeh hat für dienun recherchiert , dass einZitat Menasses nicht aufzufinden ist.