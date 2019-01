Wende in Zeitlupe: "Adam und Evelyn"

Weitere Artikel: Carolin Weidner empfiehlt in derdie Filmreihe "Kleider machen Leute" im Berliner Zeughauskino , das deutsche Filme aus denzeigt. In Wien wird' Gesamtwerk gezeigt, schreibt Andrey Arnold in der. Unfair findet es Claudia Schwartz in der, dass nach dem Zensurfall inalle aufeinschlagen, aber nicht auf Saudi-Arabien: "bashen bringt Quoten, abersieht anders aus."Besprochen werden ein französischer Sammelband mitgesammelten Kinotexten ( Filmdienst ),Debütfilm "Das Mädchen, das lesen konnte" ( taz SZ ),' Drogendrama "Ben is Back" mit SZ ),"Mein liebster Stoff" ( SZ ),"Zwingli" ( NZZ ),Dokumentarfilm "A l'école des philosophes" über die Schularbeit mit behinderten Kindern ( NZZ ),"Robin Hood" ( taz Welt ),undVerwechslungskomödie "Kalte Füße" ( Standard ) und Arte-Serie "Ein Wunder" ().