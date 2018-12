Wir sind einund sollten Menschen nicht nach ihrer Religionszugehörigkeit beurteilen, schreibt in derdie Journalistin Cigdem Toprak, die derzeit zum Thema Identitätspolitik promoviert und immer wieder auf "" stößt: "Das Paradoxe falscher Identitätspolitik ist ja das: Je mehr sie darauf pochen, als Muslim in der Gesellschaft anerkannt zu werden, desto mehr ärgert es sie, wenn sie auf ihre Religion reduziert werden. Und die Gesellschaft? Wir rufen durch die Anerkennung des Islams in unserer Gesellschaft nach Vielfalt und verkennen dadurch die. Wie können wir uns Vielfalt für unsere Gesellschaft wünschen, wenn wir die Vielfalt der Communitys missachten? Soziale, wirtschaftliche und politische Kontexte der Menschen muslimischen Glaubens werden ignoriert. Denn auch der islamische Glaube wird in den Herkunftsländern der Migranten unterschiedlich gelebt."wird schlecht geholfen, berichtet Astrid Prange auf der Website der. Oft treffen sie in Flüchtlingsheimen auf genau jene Kräfte, vor denen sie flohen: "Die Angst vor dem Tod begleitet viele Flüchtlinge. Immer wieder sind die ehrenamtlichen Betreuer der Säkularen Flüchtlingshilfe, auch bekannt als Atheist Refugee Relief, damit beschäftigt, insbesondere Frauen vor einer weiteren Verfolgung hier in Deutschland zu schützen. 'Konservative Muslime kritisieren Frauen, die ohnerumlaufen', sagt Betreuer Dittmar Steiner von der Säkulären Flüchtlingshilfe: 'Wir haben es tatsächlich mit Übergriffen, Ausgrenzung, Bedrohungen und Gewalt zu tun.'"Es gibt einin den Sicherheitsbehörden, sagt im Gespräch mit Sarah Zerback der Publizist und NSU-Experte. Wissenschaftliche Untersuchungen stehen nach wie vor aus, meint er: "Das ist aber nicht so sehr die Schuld der Wissenschaft, die das gerne machen würde, sondern den Zugang kriegt sie dazu nicht, weil Politik und auch die Behördenchefs bisher wenig Interesse gezeigt haben in den vergangenen Jahrzehnten und Jahren, das Ganze systematisch als Problem zu erkennen und anzugehen." Das Bild des Verfassungsschutzes hat sich in der Öffentlichkeit doch schon wieder deutlich verbessert, meint indes im großen-Interview der neue Chef des Verfassungsschutzes,