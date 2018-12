Regiearbeit "The Last Movie" von 1971 galt lange Zeit als mythenrumrankte Apokryphe aus dem New-Hollywood-Kontext. Unter haarsträubenden Bedingungen in Peru entstanden, im Schnitt aus Produzentensicht kaum zu retten, galt der Film, der von den schlecht verlaufenden Dreharbeiten eines vongespielten Regisseurs in Lateinamerika handelt, als chaotische, im Grunde nicht vorweisbare Ruine, die lange Zeit kaum zugänglich war. Am 27. Dezember kommt nun eine digital restaurierte Version des Films auch in die deutschen Kinos : Wiederzuentdecken gibt es "ein zerstückeltes Machwerk, in seinen besten Augenblicken, in seinen schwächsten albern und selbstverliebt", schreibt Patrick Holzapfel im. "Selbstverständlich liegt es nicht fern, die Wiederaufführung dieses Films mit der erschreckenden Wiedergeburt des kapitalistischen, alles überfahrenden Macho-Cowboys in den USA kurzzuschließen. Allerdings wirkt 'The Last Movie' zu sehr in seiner spezifischen Zeit verankert. Mehr als die große politische Geste liest man in den Augen von Hoppers Kansas eine, die in einer zum Teil selbstverschuldeten Hölle aus Gewalt und Fremdheit erwacht."Weitere Artikel:wird 70 Jahre alt - Verena Lueken () und David Steinitz ( SZ ) gratulieren. Besprochen werden"Mary Poppins"-Sequel ( Tagesspiegel FR ), das "Transformers"-Prequel "Bumblebee" ( Tagesspiegel ),' Komödie "Die Poesie der Liebe" ( Tagesspiegel ) und die Serie "The Bodyguard" ( NZZ ).