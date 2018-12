Die-Chefredakteure Steffen Klusmann und Dirk Kurbjuweit ordnen sich in der "Lage" , ihrem morgendlichen Rundumblick, in die Rubrik "" ein. Der Reporterhat die Redaktion - und offenbar mehr noch diedes Blattes, die angeblich jedes Detail vor Veröffentlichung eines Artikels überprüft - jahrelang mit Fälschungen von Personen und Zitaten betrogen. "Wir können diedes Falls noch nicht wirklich abschätzen, haben uns aber trotzdem entschlossen, ihn publik zu machen. Das wollten wir nicht anderen überlassen. Wir haben begonnen, aufzuklären, und wir werden ein Komitee bilden, dassoll. Denn wir wollen wissen, was genau warum passiert ist, damit es nie wieder passieren kann. Wir haben sehr viele Fragen an uns selbst, und die Antworten werden wahrscheinlich einiges in unserem Haus verändern." Relotius hat die Redaktion bereits verlassen. Ulrich Fichtner schreibt auf , was man bisher weiß.Es sind nicht die üblichen Sicherungsmechanismen, die Relotius entlarvt haben, schreibt Anne Fromm in ihrem Bericht zum Fall in der: ", der Kollege, der Relotius zu Fall gebracht hat, hatte ihm hinterherrecherchiert. Aufund auf eigene Kosten."Als sehr interessante Ergänzung zu den deutschen Berichten, die sich nur auf die Fälschungen konzentrieren, liest sich der Artikel von Michele Anderson im Blog-Netzwerk. Sie kommt aus der Provinzstadt, wo Relotius angeblich einen Monat verbrachte, um Rednecks und Trump-Wähler zu porträtieren. Sie spricht ein Problem an, das deutsche Reportagen jenseits von Wahr oder Falsch häufig problematisch macht, den(Reporterpreise kriegt man hier ja vor allem für tolle Prosa): "Relotius' 'Reportage' über Fergus Falls machte nicht nur kaum wiederzuerkennende Kino-Charaktere aus den Leuten in meiner Stadt, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Vor allem der ganz grundlegender Mangel an Wahrheit und seine bizarr trostlose Darstellung des Ortes, den ich liebe, hinterließen ein sehr krankes, unruhiges Gefühl in der Magengrube. So ein Gefühl gibt's nicht nochmal - zu wissen, dass Leute in einem anderen Land einen Artikel über den Ort lesen, den ich meine Heimat nenne, und, den Artikel auf Facebook und Twitter teilen und sagen, das sei ja 'finster' da, da leben Leute, 'die nicht an die Existenz von Elektrizität glauben'."Weitere Artikel: Richard Volkmann erinnert bei dendaran, dass sich dieser Fall nicht in den berüchtigten sozialen Medien, sondern in der "" ereignete: "Auch die alten Bekannten in denwerden die heutige Enthüllung mit wohlwollendem Interesse aufgenommen haben. Den Kampf gegen die allgegenwärtige Desinformation zu gewinnen, wird so noch einmal ein Stück schwerer." In der erinnert Hansjörg Müller daran, dass Relotius eine für den Egon-Erwin-Kisch-Preis nominierte Reportagemit passenderinszenierte. Die Geschichten waren immer ein bisschen zu perfekt, um wahr zu sein, meint auchim. "Die neue Betrugsaffäre trifft die Branche zur schlimmsten Zeit. Die besten Medien des Landes drucken erfundene Storys - besser kann man das Misstrauen in die Branche nicht schüren", schreibt imMatthias Müller Blumencron.