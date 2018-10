hat zum 3. Oktober eine Rede in Flörsheim gehalten, seiner Heimatstadt, deren Bürger sich vielfach für seine Entlassung aus türkischer Haft einsetzten. Die Rede ist in der zu lesen . Er sei im Gefängnisgeworden, sagt er, aber auch. Und erinnert sich an eine Gespräch mit einem kurdischen Mitgefangenen: "Eines Tages kamen wir auf diezu sprechen, die bis heute den Geist des Militärputsches atmet, aus dem sie einst entstanden ist - und die in jüngster Zeit bekanntlich noch autoritärere Züge angenommen hat. Wir sprachen über die ersten Sätze, in der von der 'ewigen Existenz der' und der 'Unteilbarkeit des großen türkischen Staates' die Rede ist. Irgendwann fragte mein Zellengenosse, wie denn die deutsche Verfassung beginne. 'Dieist unantastbar', antwortete ich. 'Astrein!', rief er. 'So muss es sein!'"Der türkische Schriftsteller, angeklagt wegen des Verbreitens "unterschwelliger Botschaften" (Unser Resümee ) wurde am Dienstagabend erneut zuverurteilt, meldet Christiane Schlötzer in der: "Auf der Webseiteerinnerte, einer der prominentesten regierungskritischen Kolumnisten, am Mittwoch daran, dass die erschwerte lebenslange Haft einst als Ersatz für die Todesstrafe eingeführt wurde. Wäre dienicht abgeschafft worden, würde man für die Verurteilten jetzt die Henkersbalken vorbereiten. 'Habt ihr euch nicht geschämt?', fragte Engin die Richter."?" - Henryk Broder kann mit diesem Begriff in dernichts angfangen: "Denn Demokratie ist Krise in, kein Ausnahme-, sondern ein Dauerzustand. Eine krisenfreie Demokratie kann es nicht geben, und so wie man den 'Missbrauch' der Meinungsfreiheit durch Fake News, Hetze und Propaganda nur verhindern kann, indem man dieabschafft, kann man Demokratiekrisen nur vermeiden, indem man die Demokratie für obsolet erklärt."Die polnische Regierungspartei PiS ist gerade dabei, "zu zerstören", fürchtet in derBartosz T. Wieliński, Redakteur der. "Der Sejm ist kein Parlament mehr. Er funktioniert alsfür eine einzige Partei. In wahnwitzigem Tempo, innerhalb weniger Tage, manchmal Stunden, werden Gesetze verabschiedet, die demokratische Institutionen unter die Kontrolle der Partei bringen, Gesetze, die Rechtsstaatlichkeit abschaffen und die Demokratie beschädigen werden. Die Parlamentsdebatte wird auf ein Minimum verkürzt. Im Justizausschuss wurde die Redezeit der Abgeordneten auf. Protestierenden Abgeordneten der Opposition entzieht der Sejm-Marschall, ein Vertreter der PiS, die Stimme und belegt sie mit Geldstrafen. Zudem hebt das Parlament mit den Stimmen der PiS für Oppositionsabgeordnete dieauf."