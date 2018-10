Rohe Sinnlichkeit: Szene aus Léa Mysius' "Ava"

Szene aus "Waldheims Walzer"

Mit ihrem auf klassischem 35mm-Material gedrehten Debüt "Ava" ist der Filmemacherinein wunderbarer Farbfilm gelungen, schreibt Esther Buss im. Die Materialentscheidung passt zu dem Film sehr gut, denn wie analoges Material und dessen sinnliche Qualitäten aus dem Kino verschwinden, handelt der Film vomseiner Titelprotagonistin. "Die Farben in 'Ava' sind leuchtend, flächig und haben die Signalhaftigkeit von Kunststoff und Süßigkeiten. ... 'Ava' ist ein: Licht und Dunkelheit, Farbe und Schwarz, das letzte und das erste Mal. Avas Initiation, die natürlich auch eine Initiation der Sinne ist, verbindet Mysius mit einem sexuellen Erwachen", was auf den ersten Blick kitschig wirken mag, "doch Mysius' Idee von Sinnlichkeit ist dafür viel zu." Auch Filmgazette-Kritiker Wolfgang Nierlin ist hingerissen : "In einer der schönsten Szenen überfallen die beiden, nackt und mit Lehm beschmiert,. Mit vorgehaltenem Gewehr rauben und stehlen sie deren spärliche Habe. Dabei strahlt der Himmel in einem."





Der ehemalige österreichische Außenminister, UN-Generalsekretär und Bundespräsident"hat 1986 die erste erfolgreiche antisemitische Wahlkampagne der Nachkriegszeit geführt", schreibt Alan Posener in derwar damals als Aktivistin gegen ihn auf der Straße - für den Dokumentarfilm "Waldheims Walzer" hat sie das damals entstandene Filmmaterial nun neu gesichtet und zusammengestellt. "Rückblickend betrachtet hat die Waldheim-Affäre etwas Gutes gebracht, weil sie dieses Kartenhaus zum Einsturz gebracht hat", sagt die Filmemacherin im taz-Interview im Hinblick darauf, dass Waldheim sich, trotz SA-Mitgliedschaft, als Opfer der Nazis inszenierte: "Dieses. So konnte ich einen Ton finden, der nicht mehr militant oder böse sein musste, sondern." Und Martina Knoben erklärt in der: "Beckermann rekonstruiert mit Hilfe einer klugen Montage minutiös, wie der Lügner entlarvt wird - und wie er damit umgeht. Immer wieder modifiziert Waldheim die 'Wahrheit', passt die Aussagen über seine Vergangenheitdem Stand der Ermittlungen an. Er verschweigt, verharmlost, rückt gerade so viel über seine Vergangenheit heraus, wie er muss. Und als die Beweislast immer größer wird, geht er zumüber."Die Wiedervereinigung macht dem Filmregisseurund seiner Drehbuchautorinimmer noch zu schaffen. Und auch die Art des Umgangs mit den Ostbiografien. Deshalb haben sie ihre Filmfigur, den Künstler, Arbeiter und Stasispitzel, in ihrem gleichnamigen Film auch so schillernd gezeichnet, erklären sie im-Interview: "Es ging eben nicht um eine Figur, die durch ein tiefes Tal geht, um stellvertretend für uns alle geläutert daraus hervorzugehen. Eine Figur, die einsieht, dass da Fehler gemacht wurden und Abbitte geleistet werden muss. Es geht darum, dass Gundermann. Es gibt keine Absolution, Punkt", sagt Stieler.Weitere Artikel: Im Rahmen des Zurich Film Festivals spricht Philipp Meier für diemitüber dessen Van-Gogh-Biopic "At Eternity's Gate", in demden berühmten Maler spielt. Urs Bühler plaudert für diemit dem Schauspieler. Michael Pekler erklärt uns im, wiezum popkulturellen Filmphänomen wurden. Ilja Richter schreibt in der taz einen Nachruf auf, den früheren UFA-Kinderstar und späteren Radiomacher.Besprochen werdenDokumentarfilm "Waldheims Walzer" über die SZ , diehat mit der Filmemacherin gesprochen ), "A Star is Born" mit NZZ ),"Werk ohne Autor" ( NZZ ), der Dokumentarfilm "Why are you Creative?" ( SZ ),"Offenes Geheimnis" ( Freitag , unsere Kritik hier ), der-Film "Operation Finale" mitals FAZ ),"Menashe" ( Standard Filmgazette ), die Comicadaption "Venom" mit taz ), eine vonproduzierte "King Lear"-Adaption mit SZ ),undauf Heimmedien veröffentlichter Film "Slava" ( taz ) und der von online gestellte Dokumentarfilm "Pre-Crime" ( FR ).