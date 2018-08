Kaum wurden inein Syrer und ein Iraker unter dem dringenden Verdacht verhaftet , bei einer Auseinandersetzung einen Menschen getötet zu haben, veranstalteten Rechtsextreme mobartige Ausschreitungen. Auf den Historiker, der letztes Jahr das Buch "Die autoritäre Revolte" vorlegte, wirken die Vorfälle in"wie ein Déjà-vu von Rostock-Lichtenhagen". Ein besonderes Problem erkennt er im ", dessen CDU-Führung das Problem des Rechtsextremismus kleinredet: "All das zeigt einmal mehr, wie wenig die Behauptung von der Realität gedeckt ist, die CDU hätte sich zu sehr liberalisiert und damit der AfD die Bahn geebnet. Die sächsische CDU war. Das strukturelle Problem, das der Konflikt zwischen Pegida und Polizei einerseits und Journalisten andererseits offenbart, wurde bereits in dergeschaffen, als jede Entwicklung einer extremen Rechten im Land systematisch geleugnet wurde."Was soll nun passieren? Anja Maier kommentiert in der: "Außer der Aufklärung und Ahndung begangener Straftaten wäre eine weitere Antwort auf diese Frage, dassnach Chemnitz fährt. Dass ihr Innenminister nach Chemnitz reist. Ihr Justizminister. Dass sie sich vor Ort ein Bild machen, um daraus Schlüsse für ihr politisches Handeln zu ziehen. Und zwar selbst auf die Gefahr hin, sich im Schatten des Karl-Marx-Monuments in der Chemnitzer Innenstadt vonanschreien lassen zu müssen."Die Kehrseiten eines kommendensind jetzt schon in den Ländern deszu sehen, schreibt Erich Rathfelder in der- in Form eines Braindrains gut ausgebildeter junger Menschen, die in Deutschland in medizinische und Pflegeberufe drängen. Für die Zurückgebliebenen ist das nicht so schön: "Wenn .. das Personal der einheimischen Krankenhäuser in Bosnien und Herzegowina und Serbienwird, wenn das ohnehin durch Finanzmangel gebeutelte staatliche Gesundheitssystem deshalb zusammenbricht, dann wird der Braindrain zu einem echten Problem für die zurückgelassene Gesellschaft. Die Jungen gehen, die Alten bleiben, die betreffenden Länder fallen weiter zurück."Die Enthüllung der Rede, in derbritische Zionisten beschuldigte, keinen Sinn für "" entwickelt zu haben, obwohl sie schon so lange in diesem Land lebten, ist für den Labour-Anhänger Josh Glancy, der in der schreibt , der Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt. Erstaunt ist er dabei, dass nicht dieüber Juden kamen: "Dies war der Antisemitismus vonund'glanzloser' Bleistein, der an seiner Zigarre zieht,, der insistiert, 'dass es einen Zug im jüdischen Charakter gibt, der Feindseligkeit provoziert'. Diese Kommentare kamen eher aus dem hübschen Shropshire Manor House, in dem Corbyn aufwuchs, als aus den antikapitalistischen Widerstandsbewegungen, in denen er seinen Ruhm erwarb."