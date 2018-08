und die Folgen beschäftigen die Medien. Ambros Waibel interviewt in derden Sozialpsychologen zur hämisch-brutalen Selbstinszenierung der Rechtsextremisten in Chemnitz, die sich typischerweise durch erlogene Gerüchte erst einmal einen Opferstatus zugedichtet haben: "Denken Sie an die Novemberpogrome 1938, die sogenannte Kristallnacht. Da hat man auch einen Mord, den ein verzweifelter jüdischer junger Mann an einem deutschen Diplomaten in Paris begangen hat, zum Anlass genommen. Solche Taten werden, ob sie nun tatsächlich stattgefunden haben oder nicht. Auch die Behauptung, dass das Opfer einer solchen Gewalttatwollte, ist sehr typisch. Darauf folgt dann eine rauschhafte Inszenierung, wo die Männer behaupten, sie wollten ihre Frauen und Kinder schützen."Schon längst habenangefangen, sich selbst zu schützen, weil sie auf die Polizei des Landes lieber nicht zählen, sagt derReporter Johannes Grunert im Gespräch mit Thomas Borgböhmer von: "Natürlich sind die Vorkommnisse in Chemnitz ein Novum, aber sie sind letztlich zum großen Teil mitvergleichbar, wo über 25.000 auf der Straße waren. Auch dort war die Polizei nicht in der Lage, den ganzen Aufzug abzusichern, der ja meistens solange friedlich ablief, solange nichts Feindliches am Rand war. Es ist in Sachsen schon länger so, dass es den Videoteams auf Demos nicht mehr möglich ist,, weil die Polizei nicht an jeder Stelle sein kann und die Aufmärsche so groß sind, dass die offenbar zahlenmäßig dermaßen unterlegen ist." Hier GrunertsReportage aus Chemnitz.Auf Twitter wurde ein Kommentar Matthias Thiemes aus derbesonders häufig geteilt - vor allem wohl, weil er aus einer Pressemitteilung derdes Kreistags im Hochtaunus zitiert: "'Bei uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann die Funkhäuser sowie dieund die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt', schreibt die Partei. 'Darüber sollten die Medienvertreter hierzulande einmal nachdenken, denn wenn die, ist es zu spät!' Später löschte die Fraktion diese Sätze wieder."Oft wird bei Pegida- und anderen rechten Demos in Sachsen die sogenannte, die aus der Widerstandsgruppe des 20. Juli stammt, geschwungen. Sie zeigt, dass man den Osten inzwischen als so etwas ähnliches wie die Südstaaten in den USA betrachten kann, schreibt Bernd Rheinberg bei den, denn die Fahne erinnere an die: "Es ist eine Trotzreaktion, die eine vor 150 Jahren erlittene militärische Niederlage in einen ideologischen Sieg ummünzen soll und die misslungene Sezession mittlerweile in einen kulturellen und politischen Erfolg umwandelte: Demokraten bringen in den Südstaaten kaum noch einen Fuß auf die Erde. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, und ähnliches schwebt dervor: die Schaffung einer regionalen, rückwärtsgewandten Identität, ein Beharren auf einemvoll Ressentiment und Hass. Hinzu kommt eine Selbstviktimisierung, die allerdings mit den Erfolgen, die Ostdeutschland, bei allen Rückschlägen, vorzuweisen hat, nicht in Einklang zu bringen ist."DieKommentatorin Ulrike Winkelmann macht die Beobachtung, dass es sich bei den Rechtsextremen in Chemnitz vorwiegend um 40- bis 50-Jährige handelt und stellt ernstlich die Frage: "Wäre es dann eine Überlegung, bei den Älteren, der, an ein Erbe anzuknüpfen, das in den Neunzigern von Helmut Kohl ganz unnötig plattgetrampelt wurde - nämlich dieder DDR?" Unter Honecker wär das nicht passiert!Inzwischen versagt diefleißig weiter: "Rechtsradikale veröffentlichen", meldet etwa das. Darin werden unter anderem der Name und die Adresse eines der Täter, die mutmaßlich das Opfer Daniel Hillig erstochen haben, genannt und der Tathergang wiedergegeben. Offenbar wurde das Dokument an Rechtsextremisten "durchgestochen".Weiteres: Ferdos Forudastan fordert in der, dass noch mehr nachin Sachsen geforscht wird.