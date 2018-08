Anzhelika Sauer klärt in derüber ein neues Gesetz inauf, das russischeals gezielten Angriff auf ihre Arbeit wahrnehmen. "Organisatoren müssen fortan beispielsweise für jeden Film, der mehrmals in Kinozentren gezeigt werden soll, eineim Kulturministerium einholen." Und "künftig sollen nur noch Festivals stattfinden dürfen, die auf einerdes Ministeriums geführt werden. Die Liste wird- die Organisatoren werden also immer wieder bangen müssen. Für einige internationale Festivals könnte dies das Ende bedeuten. Noch ist nicht bekannt, nach welchendie Auswahl stattfindet."In Deutschland läuft"Crazy Rich Asians" fast schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Kinos, in den USA hingegen hat sich die aufgleichnamigem Roman basierende Komödie längst zum heißdiskutierten Kulturphänomen an derentwickelt. Auf erklärt Khuê Phạm, was sich hinter dem Film verbirgt: Nämlich ", in dem es um die qualvolle Identitätssuche einer unterdrückten Minderheit ginge. Es ist eine gut gelaunte, selbstironische romantische Komödie". Aber "es ist ein Hollywood-Film, der ohne Weiße auskommt ... Für das eigenemacht es eben einen riesigen Unterschied, ob man in Werbespots, Fernsehserien oder Kinofilmen auch ab und zu Leute entdeckt, die so aussehen wie man selbst. Es ist ein bisschen so wie mit: In dem Moment, in dem ein Vertreter des eigenen Typus vorne Platz nimmt, fühlt man sich automatisch stärker als." Warum dann in dem Artikel zwar explizit darauf hingewiesen wird, dass der Regisseur asiatisch-stämmig ist, ohne aber auch dessen Namen zu nennen, bleibt indessen ein Rätsel.Besprochen werdenneuer, vom online gestellter Film "Bad Girl Avenue" ( FR ), die Doku "The Cleaners" über die Menschen in Manila, die Facebook sauber halten ( taz NZZ ), die voninspirierte Amazon-Serie "Lodge 49" (online nachgereicht von der FAZ ),"Gundermann" () undFernsehfilm "Familie Lotzmann auf den Barrikaden" ().