Ines Pohl, Chefredakteurin der, hat auf der Website ihres Senders sämtliche Kommentarfunktionen für Leser abgeschaltet, weil inso viele Trolle unterwegs seien. Sascha Lobo ist damit in einer-Kolumne überhaupt nicht einverstanden : "So hört es sich an, wenn man Kommentare letztlich als verzichtbares Beiwerk begreift. So hört es sich an, wenn man diedes Internet, den, nie ernsthaft und professionell untersucht hat. So hört es sich an, wenn man vor der eigenen inszenierten Hilflosigeit kapituliert. "Weitere Artikel: "A Free Press Needs You", titelt diezum heutigen Aktionstag der amerikanischen Presse gegenFake-News- und Feind-Parolen. In derglaubt Heribert Prantl, dass sich die journalistischetrotz Pressekodex zumindest in denwiederholen könnte. (Denn was die Journalisten können, können die Bürger schon lange, oder wie meint er das?) Im schreibt der Journalistik-Dozentzum Thema.