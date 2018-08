Bei einer Veranstaltung zum Auftakt des Berliner Festivalsbei der unter andere mitundüber die Umtriebe derdiskutiert werden sollte, kam es zum Eklat: Aktivisten störten die Veranstaltung so penetrant, dass sie abgebrochen werden musste. Eine "traurige Vorstellung", schreibt Julian Weber in derund fasst die Ereignisse bündig zusammen. Mitunter "tumultartig" ging es zu, schreibt Gerrit Bartels imund fragt sich, nachdem er die Wortmeldungen des BDS ausführlich protokolliert hat, ob die Veranstaltung nicht vielleicht ein Fehler gewesen sei, da sie "dem BDShat." In derhat Susanne Lenz durchaus Verständnis für den Kummer der Aktivisten, dass auf dem Podium keine Palästinenser saßen - wohlgemerkt: der Stein des Anstoßes seitens BDS ist lediglich, dass die Israelische Botschaft einen Reisekostenzuschuss von 1.200 Euro zahlt. Sie hält die Frage, "ob Boykott im kulturellen Bereich Sinn haben könnte", für "interessant" und konstatiert, dass, "auch wenn es die BDS-Kampagne in Deutschland schwerer hat als etwa in England, weil die Mehrheit hiervor deren gegen den Staat Israel gerichteten Boykottforderungen zurückschreckt, hat sie doch auch hierzulande Fuß gefasst." Lenz schließt mit der Beobachtung, dass "nach Meinung mancher Juden" ja auch BDS-Künstler boykottiert gehören.Im Gespräch mit Fatma Aydemir von der, SPD-Referentin für Menschenrechte im Bundestag, warum sie den ""-Begriff kritisch sieht. Gleichzeitig erklärt sie aber auch, warum sie in privatem Engagement Veranstaltungen "nur für Schwarze" macht, womit sie aber nicht ausgrenzen wolle: "Zum Beispiel erklären wir, dass es sich bei 'Schwarz' um einehandelt. Wir würden also niemals an der Tür stehen und sagen: 'Du kommst nicht rein, du bist!' Darum geht es nicht. Wir wollen nicht Menschen ausgrenzen, sondern einen geschützten Raum für Schwarze Menschen schaffen, den es bisher so nicht gegeben hat. Bei Frauengruppentreffen wird auch akzeptiert, dass Männer da nichts zu suchen haben. Und zwar nicht, weil diese Frauen Männerhasser sind, sondern weil sie einen geschützten Raum brauchen, wo sie ihre Erfahrungen mit Gewalt und Diskriminierung verarbeiten und gemeinsame Visionen für die Zukunft entwickeln können.", wie er etwa im Kolonialismus oder Nationalsozialismus praktiziert wurde, ist nicht das gleiche wie jene Form der, wie sie etwa unter Hashtag #MeToo angeprangert wird, sagte der Historiker und Biologein einer Festrede im Schloss Grosslaupheim am 18. Juli, die diedruckt - um dann doch von "" zu sprechen. Vonhält Stadler allerdings genauso wenig: "Verstärkt durch die linke 68er Bewegung und die romantischen Hippies prägte der Kulturrelativismus fortan das Verhalten der Mehrheit links der Mitte stärker, als uns bewusst ist. Manche der nach dem 'Marsch durch die Institutionen' am Ziel angekommenen Professoren, Richter, Rechtsanwälte, Chefredaktoren und Theaterintendanten bauten sich darauf eine modern klingende Identität, die wesentlich darauf beruht, Fremdes, Andersartiges, Exotisches, Randständiges oft unhinterfragt gut zu finden. Damit setzte man sich ab von den (und über die) Bildungsfernen, welche die eigene Heimat gut finden und die eigene Kultur gar lieben."Ebenfalls in der erinnert Hans Widmer an die Werte des: "Sie zu erringen, wäre auch in allen Weltgegenden möglich, denn die Menschen unterscheiden sich nicht in ihren Genen, nicht in ihren Potenzialen, sondern allein in ihren realen Kulturen, die die Angehörigen oft bis in die Haarspitzen prägen und einengen."vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung erklärt in der, warum er die linke Sammlungsbewegung "" unterstützt: "Einer linken Sammlungsbewegung geht es nicht darum, dem Internationalismus die Vorsilbe zu nehmen. Es geht um das glaubhafte Eintreten für eine, die einen fairen Ausgleich zwischen den Gewinnern und den Verlierern der Globalisierung herbeiführen will. Hierfür aber ist es notwendig, die bestehenden linken Parteien zunächst einmal aus ihremzu wecken und sie dazu anzuhalten, die Schattenseiten der Globalisierung und der europäischen Integration ebenso klar in den Blick zu nehmen wie ihre Vorzüge."