Ursula Schulz-Dornburg, Gyumi - Erevan (aus der Serie: Transit Orte, Armenien), 2004. Städel Museum. © Ursula Schulz-Dornburg

Daswird in der Kunst immer seltener. Viel öfter will sie moralisch belehren oder blind amüsieren, bedauert Gabriele Detterer in der: "Vergegenwärtigt man sich, dass spielerisches Tun seit Urzeiten als Triebfeder von Kulturschöpfung und zivilisatorischer Entwicklung wirksam war, dann offenbart gerade verspielt-spielerische Kunst einen Einblick in ein Kulturverständnis, das sich radikal im Umbruch befindet. Haben also Kunstschaffende, die sichund das Publikum weder belehren noch unterhalten noch in eine bestimmte Haltung hineindirigieren wollen, bald ausgedient? Noch experimentieren sie mit Formen, Farben, Materialien, Licht und Raum und schaffen außeralltäglich Phantastisches, das die Besucher zu eigenen originellen Ideen anregt. Let's play!"





Jahrelang reiste die Fotografindurch die Welt und fotografierte. Eine Ausstellung dieser Fotos ist jetzt im Frankfurter Städel Museum zu sehen und-Kritikerin Anika Meier empfiehlt jedem, sich das anzusehen: "Viele Stühle stehen herum. Sie laden ein, Platz zu nehmen, und signalisieren, dass die Arbeiten diese Zeit brauchen. Und so sitzt und steht man den sitzenden und stehenden Menschen an den Bushaltestellen in Armenien gegenüber. Die Fotos sind zwischen 1997 und 2011 zufällig entstanden, als Schulz-Dornburg nach der Auflösung der Sowjetunion dort war, um Klöster zu fotografieren. Plötzlich waren da vor ihr im Nirgendwo diese Haltestellen, marode, aus der Zeit gefallene Gebilde. Menschen, meist Frauen, warten, schick gekleidet, zurechtgemacht, als würden sie dieantreten und alles Zerfallende und Bröckelnde hinter sich lassen wollen."