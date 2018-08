Eugen Yorks "Morituri" von 1948

wird hundert. Dass der Schoah-Überlebende mit der Nazi-Anklage "Morituri" 1948 eine erste Bruchlandung an den Kinokassen hinlegte, war die Grundlage fürder Nachkriegszeit, das von Schlager-Revuen, Kriminalfilmen und Western bis zu Soft-Erotik reichte. Später stieg Brauner einerseits ins Immobiliengeschäft ein und arbeitete andererseits mit Arthouse-Filmen über die Nazi-Zeit an seinem Renommee. Dass er damit ein sich selbst gegebenes Versprechen umsetzte, erzählt Jenni Zylka in derBrauner hatte sich "entschieden, im Land der Täter zu bleiben, und nicht, wie die restlichen Überlebenden seiner Familie, nach Israel zu gehen. Wie er auf dem Weg aus Polen nach Berlin kurz nach dem Krieg einenentdeckte, der ihn, den Filmfan, darin bestärkte, die Geschichte von Deutschland und den Nazis weiterzuerzählen, zu fiktionalisieren, um die Opfer nicht vergessen zu machen, ist ein weiteres, oft von ihm kolportiertes und erschütterndes Ereignis."Etwas weniger hagiografisch befasst sich der Schauspieler und Entertainerin dermit dem Brauner'schen Schaffen: In seinen Schmalz-Produktionen der ersten Jahre wimmelte es von: "Was trieb den Produzenten an? Beizum Beispiel, (der Ehefrau des 'Jud Süß'-Regisseurs), die mehr als nur 'mitgelaufen' war. Was war das? War das die alles verzeihende Milde eines emphatischen Produzenten? Oder die Anmut einer Schönen, die ihn, den Überlebenden des Rassenwahns, sogar das Hässliche für eine Filmlänge vergessen ließ. Oder gar ein moralischer Vorführ-Effekt: Schaut her, NS-'Nazissen' hab' ich?" In dererinnert Bert Rebhandl daran, dass Brauner auch Regisseure wieund, die im "Dritten Reich" in die USA ausgewandert sind, nach Deutschland zurückgeholt hat.hat zu Brauners Geburtstag die Filme "Hitlerjunge Salomon" , Jess Francos B-Movie "Sie tötete in Ekstase" und einen Porträtfilm über den Produzenten online gestellt.Sofia Glasl freut sich in der, dass der Regisseurmit seinem Streamingdienst sich alsvergangener Jahrzehnte verdient macht und dort monatlich eine Auswahl restaurierter Reißer kostenlos zur Verfügung stellt sowie mit zahlreichen Hintergrundmaterialien ergänzt. Quasi passend dazu hat Popkritiker Simon Reynolds für das Streamingportaleine Kollektion kuratiert und kommentiert.Weitere Artikel: Ebenfalls passend zu Refns Erkundungsreisen befasst sich Marcus Weingärtner in derdamit, wie derder 60er und 70er in den Mainstream sickerte. Michael Ranze schreibt imüber die Filme von, die das Filmfestival Locarno in einer Retrospektive zeigt.Besprochen werden die zweite Staffel der Serie "The Handmaid's Tale" ( Spex ),' "Grenzenlos" ( taz ),Dokumentarfilm "Love, Cecil" über den Fotografen FAZ ) und "Mission Impossible - Fallout" mit).