Diemacht nochmal ein paar Seiten über die #-Kampagne. Lin Hierse verlangt im Kommentar, dass die Deutschen die Kritik: "Die Privilegierten sind gewohnt, einen geschützten Platz für Stimme und Person vorzufinden. Wer privilegiert ist, muss nicht zwingend lernen, ernsthaft zuzuhören. Die Erfahrungen der von Rassismus und Diskriminierung betroffenen Menschen sind kein Angriff auf eine angeblich intakte deutsche Gesellschaft. Sie zeigen, dass es längstgibt zwischen demund dem Deutschland der als migrantisch, also in irgendeiner Form als fremd markierten Menschen in diesem Land." Auf einer Seite schildern vier Autorinnen und Autoren ihre Erfahrungen - von Beschimpfungen bis zu Reiseverboten.Istnicht eigentlich das türkische Gegenstück zur hiesigen? In derfindet Michael Hanfeld jedenfalls den-Vorwurf an die Deutschen in der Özil-Debatte reichlich überzogen. Die Kritik an Özil habe nichts mit dessen Herkunft zu tun, sondern mit seinem Eintreten für einen spalterischen türkischen Präsidenten: "Darauf macht Özil zum Beispiel der kurdischstämmige Fußballspieleraufmerksam, der in Deutschland und der Türkei Fußball spielte, hier wie dortund in der Türkei wegen vermeintlicher 'Terrorpropaganda' (für die kurdische PKK) verurteilt und als Spieler gesperrt wurde. ... Deniz Naki bittet den Kollegen Özil darum, daran zu denken: 'Diejenigen die dich bei der nächsten Reise in die Türkei mit offenen Armen empfangen, werden genau dieselben sein, die mich rassistisch angreifen., diese sind überall, in jedem Land gleich.'"