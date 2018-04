Die Frauenrechtsorganisationveröffentlicht ein Positionspapier mit der Forderung eines Verbots der. Das ausführliche Papier nimmt zu verschiedenen Argumenten Stellung, auch zur Feststellung, dass es in Deutschland so gut wie keine Vollverschleierung gebe: "Auch in Deutschland sind alle Formen der Verschleierung immer öfter zu beobachten, die Trägerinnen werdenbis hin zu Mädchen im Kindergartenalter. Das hängt auch damit zusammen, dass es innerhalb von Religionsgemeinschaften zu einembei der Befolgung religiöser Gebote kommen kann: Ein/e Glaubende/r versucht, religiöser zu sein als der/die andere und die eigene 'Rechtgläubigkeit' durch nach außen zur Schau gestelltes Verhalten zu demonstrieren. So wird mehr und mehr übertrieben (zum Beispiel durch demonstratives und häufiges Beten, zusätzliches Scheren der Haare unter dem Schleier, Verschleierung selbst kleiner Mädchen)."Patricia Hecht qualifiziert die Feministinnen von der Terre des Femmes dann in derauch gleich als "" (und hat die männliche Form bestimmt bewusst benutzt).Im Gespräch mit Benedict Neff von dereine kritischere Islam-Debatte für Deutschland. Besonders, wenn muslimische Einwanderer sichzeigen, empört es ihn, dass die Deutschen sich seiner Meinung nach in der Öffentlichkeit aus Angst vor Diffamierung selbst zensieren. Auch in diesollte man laut Tibi in puncto Integration keine allzu großen Hoffnungen setzen: "Im letzten Jahr haben die muslimischen Verbände durchgesetzt, dass keine individuellen Muslime zugelassen sind. ... Liberale Musliminnen wieundwurden rausgeschmissen. Deutschland führt seinen Dialog nur noch mit vier Verbänden, die allesamtwerden und islamistisch und schriftgläubig sind."In derhat der Historikerdie Nase voll von Soziologen wie hier ) oder hier ), die ihn - uns alle - einer sozial-kulturellen Gruppe zuordnen und daraus dann eine politische Haltung ableiten. Wo bleibt da die Freiheit des Individuums? "Ich behaupte mal: Egal, wie ich lebe (), ich wähle so, dass ich (subjektiv, nach meinem Urteilsvermögen) das höchstmögliche Gemeinwohl auch für dieim Blick habe; vielleicht sogar vor allem das Wohl derjenigen, die den Staat mehr brauchen, als ich ihn brauche. Und idealerweise ist im politischen Raum die staatsbürgerliche Urteilsbildung eben auch andersherum zu fordern."Harvey Weinstein, Roman Polanski, Dieter Wedel - an den Vorwürfen gegen diese Herren will Jens Jessen in dernicht rütteln, sie sind gut belegt. Aber den "" im Gefolge der #MeToo-Bewegung findet er abstoßend: "Das System der feministischen Rhetorik folgt dem Schema des, nur dass die Klassenzugehörigkeit durch die Geschlechtszugehörigkeit ersetzt ist. So oder so steht die Schuldigkeit schon durch Herkunft fest."Abtreibung ist in Deutschland im Prinzip immer noch rechtswidrig, wenn auch unter Umständen erlaubt. Anstatt über daszu diskutieren, sollten Schwangerschaftsabbrüche endlichwerden, fordert die Journalistin Carolin Rosales aufund erzählt: "Als ich Anfang 20 war, erzählte mir eine Arzthelferin, dass sie für einen Gynäkologen arbeite und es satt habe. Die Geräte zu säubern, in denensteckten, sogar kleine Gliedmaßen seien erkennbar. 'Aber wie ist das möglich?', fragte ich sie. 'Spätabtreibungen sind doch in Deutschland verboten.' Sie rollte nur mit den Augen. 'Ach, da gibt es immer einen Weg, um eine Indikation zu bekommen. Kostet allerdings ein paar hundert Euro.' Ich nickte nur mit offenem Mund. Denn so langsam dämmerte es mir - und der Eindruck ist bis heute geblieben -, dass es Dinge gibt in Deutschland, so zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche, die wie selbstverständlich in eine offene Gesellschaft gehören, über die aberwerden darf, diezum Wohle dernicht existieren dürften."