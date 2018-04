Bereits auf der Berlinale wurde-Verfilmung "Transit" gefeiert ( hier unser Pressespiegel und hier unsere Kritik) - der Clou an diesem Film: Seghers' Geschichte über in Marseille auf ihre rettende Überfahrt in die USA wartenden Flüchtlinge vor den Nazis hat der Berliner Regisseur in die Kulissen der Gegenwart versetzt, auch wenn seine Figuren noch immer vor den Nazis auf der Flucht sind. "Ein Erzählraum öffnet sich und füllt sich mit", schreibt Andreas Kilb in derüber diesen Aspekt. Viel Gutes schreibt auch Matthias Dell imüber den Film, wobei es auch leise Vorbehalte gegenüber Petzolds erzählerischem Gestus gibt: "Man kommt nicht umhin,in eins zu setzen mit der Nazi-Okkupation. Trotz aller Markierungen eines Klimas von Entsolidarisierung in Zeiten von Migration bleibt diese Universalisierung von Repression." Zudem skizziere Petzold das große Melodram der Geschichte nur: "Die kontrollierte Inszenierung des Films gestattet dienicht."Der flirrenden Erzähltwelt kann-Kritikerin Susan Vahabzadeh indessen viel abgewinnen : Petzolds Film "findet ein seltsames Gleichgewicht aus. Alles - das Licht, die Menschen in den Wartesälen, die Kleider, die sie tragen - ist irgendwie gleichermaßen plausibel und unfassbar. Es ist ein Zwischenreich, in dem die Zeit." Wobei der Film schon auch in Richtung Zukunft verweist, stellt Ulrich Kriest fröstelnd imfest: Petzold entwirft "erste Bilder einer vomgezeichneten europäischen Zukunft. Ganz am Schluss hören wir die Talking Heads mit 'Road to Nowhere'."Außerdem hat Fritz Göttler für diemit Petzold gesprochen. Auf den Verdacht, die in "Transit" besetztekönne die Nachfolgerin vonsein, mit der Petzold zahlreiche Filme gedreht hat, reagiert der Regisseur sehr abweisend: Er findet diese Einschätzung "blöd. Als würde ich, wenn die Zeit der einen abgelaufen ist, mir eine neue suchen. Deswegen sagte ich:ist die neue Nina Hoss. Die Nina ist für mich sowieso eine Exilantin,." Für die sprach Hanns-Georg Rodek mit dem Filmemacher.Weiteres: In der wirft Fabian Tietke einen Blick ins Programm des arabischen Filmfestivals in Berlin. Sehr unter sich, aber durchaus mit Gewinn für den Leser sindundim Gespräch über, das die beiden Filmkritiker zwecks Stafette-Übergabe im Blog desmiteinander geführt haben. Katja Nicodemus blickt für dieder Cutterin (sie selbst nennt sich lieber Editorin)über die Schulter, wie sie"Transit" montiert.Besprochen werdenBlockbuster "Ready Player One" ( Perlentaucher taz , mehr dazu hier ),Fantasyfilm "Das Zeiträtsel" ( Perlentaucher ), Amanda Kernells schwedischer Coming-of-Age-Film "Das Mädchen aus dem Norden" ( taz ),undKinodokumentation "Die Nacht der Nächte" ( Welt ),auf DVD wiederveröffentlichter Debütfilm "Die Letzten beißen die Hunde" ( taz ) und die-Serie "The Terror" nach dem gleichnamigen Roman von Welt ).