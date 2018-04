Dassnun verkündet, weniger Daten an Dritte weiterzugeben, ist eher ein Zeichen seinerals der Einsicht, meint Patrick Beuth bei: "Keiner der bisher verkündeten Schritte - darunter auch die beendete Zusammenarbeit mit bestimmten Datenhändlern - tut dem Unternehmen weh. Facebook hatte sich einst zur mehr oder weniger offenen Plattform für externe App-Entwickler erklärt und den Facebook-Login zurim Internet, um zu wachsen. Um jedem Internetnutzer einen Grund zu geben, sich ein Profil einzurichten. Um einzu werden. Das hat es mittlerweile geschafft."Höchste Zeit für eine dezentralisierte, emanzipatorische Politik, in der die staatlichen Institutionenanerkennen, schaffen und fördern, bevor Firmen wie Facebook, Alphabet und Amazon immer mehrübernehmen, ruft derweilin der. Das Ziel sei, dass diese Firmenmüssen: "Denn sie sind zu weiten Teilen ein Gemeinschaftsgut, kein privater Besitz."(Via turi2 schrumpft seine Niederlassungen in Deutschland bis zur Unkenntlichkeit, berichtet Kai-Hinrich Renner in der: "Bis vor etwa zweieinhalb Jahren hatte Twitter an den Standorten Hamburg und Berlin noch knapp dreißig Mitarbeiter. Diewurde bereits zum Jahreswechsel 2016/2017 geschlossen. Wie es in Unternehmenskreisen heißt, soll es am Standort Hamburg nun nur nochgeben, von denen derzeit aber nur vier besetzt seien. Der Twitter-Sprecher sagt auf Nachfrage, in Deutschland konzentriere man sich 'auf ein'. Zu dessen Größe will er keine Angaben machen."