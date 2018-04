In einem Artikel gegenBeschwörung der "christlich-jüdischen" Tradition Deutschland erinnert Redakteur Claudius Seidl daran, dass die Trennung von Staat und Religion keineswegs kirchengewollt war, sondern über Jahrhunderte erkämpft wurde: "Insofern schließt die Rede von der 'jüdisch-christlichen Prägung' nicht nur den Islam aus - was ja der eigentliche Zweck dieser Behauptung ist. Auch, auch die, gerade in der deutschen Literaturgeschichte, so wichtige Sehnsucht nach jenem, in welchem die menschlicheren Götter der Griechen wohnen, werden von dieser Rede, wenn nicht ausgeschlossen, dann doch zu den Apokryphen einer Tradition, deren Kanon angeblich jüdisch-christlich ist."Auchsieht die europäische Kultur nicht durch die "jüdisch-christliche Prägung" definiert, wie sie in der darlegt : "Was macht denn die deutsche oder europäische Kultur aus? Zum einen ist es die Demokratie, das heißt diean institutionellen Entscheidungen und dabei die Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger. Zum Zweiten die universelle Gültigkeit der, das Recht auf individuelle Freiheit und Unverletzlichkeit der Person; und drittens das Prinzip der, also der schlichte Ansatz, 'richtig' und 'falsch' jenseits religiösen Glaubens aufgrund wissenschaftlichen Forschens zu entscheiden. Diese Grundlagen der europäischen Kultur sind Errungenschaften der hellenistisch-römischen Antike und haben keine religiöse Natur."In der macht der indische Autorgleich ganz kurzen Prozess mit dem Westen, seinem Ideal der Aufklärung und der liberalen Demokratie. Kann nicht halten, wird nicht halten, meint er. Und hat bisher auch nur gehalten, weil wir von denzehren: "Imperialismus, Ausbeutung und Sklavereihaben einen ebenso großen Anteil am hiesigen Wohlstand wie die industrielle Innovation. Das zu ignorieren, ist gefährlich", mahnt er. "Denn: Weder Indien noch irgendein anderes aufsteigendes Land kann heute noch Territorien und Ressourcen erobern. Das ist passé. Dieaber, der für einige wenige Länder aus dieser spezifischen Phase resultierte, ist in allen Köpfen verankert. Die ganze Welt ist darin gefangen und sitzt in der Falle."