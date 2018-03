wird seinen Vertrag als Intendant der Münchner Kammerspiele nicht über 2020 hinaus verlängern, bedauert Rüdiger Schaper im Tagesspiegel: "So will es die CSU im Stadtrat,und ein Teil des Kammerspiele-Publikums. Ihnen ist sein Programm zu dezidiert politisch, zu performativ, zu viel freie Szene - zu wenig traditionelle Schauspielkunst, wie sie allerdings auch anderswo kaum mehr zu finden ist. Fünf Jahre Lilienthal an den Kammerspielen, ein ausgemachter Berliner in München, das konnte nicht glattgehen. Lilienthal hat. Im Grunde hat er offen durchgezogen, was andere verdeckt machen - den Wandel des deutschen Stadttheaters zur Diskursplattform."Das sieht Christine Dössel in derganz anders. Nicht München sei stehen geblieben, sondern Lilienthal: "Das Münchner Publikum ist traditionell linksliberal und so neugierig,wie kaum ein anderes in Deutschland. Es ist allerdings insofern konservativ, als es Schauspieler liebt und damit auch. Im postdramatischen, soziopädagogischen Performance- und Politkurs der Kammerspiele ist dafür wenig Platz."Auch-Kritiker Egbert Tholl wird Lilienthal keine Träne nachweinen : "Es war im Ergebnis halt einfach nicht gut genug." Seine Kollegin Christiane Lutz dagegen kann sich gut vorstellen , warum es mit dem Berliner Theatermacher in München nicht klappen konnte: "Wer sich nur vonernähren will, der wird bei Lilienthal nicht satt." Für Ulrich Seidler steht in derfest, dass München Lilienthal einfach nicht verdient hat. Aber leider mutmaßt er auch über eine Rückkehr nach Berlin: "Dass er diewird, ist undenkbar."Besprochen werdenexzentrisch-pataphysischer Abend "Übermann oder Die Liebe kommt zu Besuch" am Hamburger Schauspielhaus (In derist Simon Strauß hingerissen von Marthalers faszinierenden Traumwelten und ihrer "", taz ),Oper "Das Wunder der Heliane" an der Deutschen Oper Berlin ( taz ),"Rosa oder Die barmherzige Erde" am Wiener Burgtheater ( Welt ), Derek Andersons Inszenierung von Robert Askins Broadway-Erfolg "Hand to God" im English Theatre Frankfurt ( FR ) und Peter Konwitschnys Inszenierung vonOper "Soldaten" am Staatstheater Nürnberg ().