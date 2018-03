Empört berichtet Markus Beckedahl, dass sein Dienstkeine EU-Presse-Akkreditierung bekommt. In den Kriterien der EU heißt es, dass Presseunternehmen kommerziell sein müssten. Beckedahl dazu: "Zwar sind wir eine, die sich zu fast hundert Prozent über freiwillige Leserspenden finanziert. 2018 müsste es doch aber in der EU möglich sein, die selben Rechte zu besitzen wie ein kommerzielles Unternehmen. Schließlich dürfte beispielsweise die genossenschaftlich organisierte Tageszeitungkaum Schwierigkeiten haben, eine solche EU-Akkreditierung zu erhalten." Und was ist mit den ebenfalls nicht-kommerziellenPutin, Trump und jetzt Scientology: Heute ist jeder. Die Scientologen haben jetzt einen eigenen Fernsehsender - wie übrigens auch die amerikanische Waffenlobby NRA, berichtet Jürgen Schmieder für dieaus Los Angeles. "Unabhängige Berichterstattung schön und gut, aber wäre es nicht schöner und besser, die vermeintliche Wahrheitzu bekommen, ganz nah dran zu sein? Das ist das so simple wie gefährliche Verkaufsargument all dieser Sender. Wer Scientology kritisch gegenübersteht, der dürfte die aufwendigen und doch meist stinklangweiligen Produktionen des Scientology Network alsidentifizieren. Für Scientology-Mitglieder dürfte es dagegen nichts als die Wahrheit sein."Eine virtuelle Parallelwelt bauen sich auch(etwa ein Achtel der Bevölkerung), mit, eine Art schreibt Alexandra Föderl-Schmid in der. "Ihr Ziel ist es, 'die größte jüdische Enzyklopädie' zu schaffen mit Einträgen, die sich 'mit der Thora, jüdischen Werten und der Geschichte des jüdischen Volkes beschäftigen'. Es sollen Beiträge 'aus allen säkularen Feldern' übernommen werden, aber 'in sauberer Sprache geschrieben, die mit derübereinstimmt'." Zur jüdischen Weltsicht gehört, dass Frauen unsichtbar zu bleiben haben, weshalb Hamichlol ein Foto von der israelischen Regierung retuschiert und diehat.Auch inwird der Mob über die sozialen Medien in Wallung versetzt. So werden in jüngster Zeit immer wiederunter dem Vorwand, sie würden Pädophilie, Sodomie und Blasphemie unterstützen, berichtet Boris Pofalla in der Welt. "'Die Kulturinstitutionen gehen fragiler und eingeschüchterter in das Jahr 2018 hinein als ins Vorjahr', schreibt etwa der Kunstkritiker Fabio Cypriano. 'In gewisser Weise ist das die Folge derin den sozialen Netzwerken, die auch die Kunstwelt kontaminiert hat.' Eine wichtige Rolle spielen dabei reaktionäre Kräfte wie die sogenannten. Ihnen gehört in dem einst rein katholischen Land mittlerweile ein Viertel der Bevölkerung an. Die Bewegung verspricht Erlösung im Hier und Jetzt. Noch stärker als die Katholiken verquicken dieReligion und Politik, hetzen offen gegen Andersgläubige wie die Anhänger der afrobrasilianischen Religion Candomblé, gegen Homosexualität und alles, was ihrem Weltbild nicht entspricht. Geradein den Favelas haben sie massiven Zulauf, aber auch Eliten bekennen sich zu ihnen."Zum Schluss noch was Gutes aus dem Netz: Dieser Wikipedia-Eintrag zu einem Vergnügungspark in Vernon, New Jersey, wurde von Longform als "" eingestuft.