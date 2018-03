Nach dem Mord an dem slowakischen Journalisten Ján Kuciak und seiner Lebensgefährtin haut der in diesen Dingen unschlagbar kompetentein derden europäischen Regierungen die Fakten zurnur so um die Ohren, vor allem zu ihren Geschäften mit, aber auch zum Waffenhandel - die Attentate aufund den Hyper Casher wurden mit Waffen aus der alten CSSR verübt. Dann schließt er: "Die 'und quasi alle italienischen kriminellen Organisationen setzten in den vergangenen Jahren bei Journalisten auf- also die Zerstörung der Glaubwürdigkeit. Sollten die Ermittlungen zeigen, dass die 'Ndrangheta für den Mord an Ján Kuciak verantwortlich ist, würde das bedeuten, dass die Organisationmusste, um die Veröffentlichung von Informationen zu verhindern. Kurz gesagt, es blieb keine Zeit mehr, Ján Kuciak zu delegitimieren, man musste ihn stoppen, und fertig. ... Aber nicht nur das. Mit dem Mord wird einegesendet: 'Wir können euch alle kriegen, ihr seid alle in unserem Visier', das ist die Botschaft der Exekution von Ján Kuciak."Auch wenn der Mord wahrscheinlich auf das Konto der 'geht, erhebt der Schriftstellerim-Interview mit Alex Rühle auch schwere Vorwürfe gegen Premierminister Robert Fico: "für Angriffe gegen die freie Presse, weil er seit Jahren behauptet, die kritischen und unabhängigen slowakischen Journalisten seien vom Ausland bezahlte Feinde des Staates. Er nannte uns '', Idioten, Hyänen, 'schleimige Schlangen'. Er hasst die freie Presse. Mich hat er auf dem vorletzten Parteitag 'Unruhestifter und Krawallmacher' genannt. Das ist das Diskursniveau der slowakischen Sozialdemokratie. Die öffentlich-rechtlichen Medien stehen unter enormem Druck. Am liebsten redet Fico allein im Fernsehen oder Radio. Er ist kein Mensch des Dialogs. Leider wurde das in Deutschland jahrelang ignoriert. Dieund wollte sein wahres Gesicht nicht wahrnehmen. Das sollte sich endlich ändern."Diedes Front-National-Gründerswaren schon vor ihrer Auslieferung ausverkauft, berichtet Claudia Mäder in der, führt das aber eher auf eine gewisse Sensationslust zurück als auf Einverständnis der Franzosen. Denn das Denken, das Le Pen hier offenbart, ist geradezu idealtypisch das der alten extremen Rechten, voller Unwillen gegen Veränderung: "Gleich zu Beginn, als der Bretone fast poetisch seineschildert, knüpft er an einen Argumentationsstrang an, der seit der Gegenaufklärung niemals abgerissen und fundamental deterministisch ist.würden die Menschen geboren, schreibt Le Pen, und folglich könnten sie auch nicht werden, was sie wollten. Das zu versuchen und sich gegen die Bestimmungen der Natur zu wenden, sei das Grundübel aller modernen Utopien - sträflich setzten die sich über das Gegebene hinweg und verkennten, dass das Heil in der Bewahrung des Tradierten liege."Das ganze Elend der, die mit den Wahlen morgen eine neue Skala der populistischen Malaise erreichen wird, bringt in derschon im ersten Absatz auf den Punkt: "Die brennende Sorge der Nordwesteuropäer über den Ausgang der Parlamentswahl in Italien verstehen die meisten meiner italienischen Bekannten nicht.- das vermutliche Ergebnis wird Italiens Unregierbarkeit unterstreichen und Europas Instabilität mehren. Doch die meisten finden, ihr Land werde ohnehin von Berlin und Brüssel aus regiert, und am besten solle der amtierende Verlegenheitspremier, ein distinguierter katholischer Politologe, der sich so wohltuend von den Parteibossen abhebt, die Geschäfte weiterführen." rechnet schon mal mit einem "brutalen Ergebnis".Gestern hatihre dritte große Rede zum Brexit gehalten. Für denklang sie erstmal realistisch, aber dennoch seltsam, wie er in seinem Editorial schreibt : "In der Rede, die die Premierministerin als Blaupause für die künftige Beziehungen zwischen Britannien und der EU bewarb, räumte sie erstmals ein, dass der Brexitmit sich bringe. Während sie lange vorgab, sie könne dieselben Vorteile garantieren, die ein Verbleib in der EU mit sich brächte, gab sie nun zu, dass der Marktzugang eingeschränkt werde. Sie akzeptierte auch, dass Britannien eine assoziierte Mitgliedschaft in manchen EU-Institutionen bräuchte. Teile ihrer Rede klange wie ein. Sie spielte die Aussicht auf regulatorische Divergenzen hinunter und betonte die gemeinsamen Interessen. Mit ein wenig Änderungen, hätte sie die gleichen Argumente in einer andere Rede vorbringen können - für den Rücktritt vom Brexit." Jonathan Friedland gibt imschon die Parole aus: Kein Mitleid mit Theresa May.