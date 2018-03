Tim Neshitov ist für dienachgereist, das Gastland der kommenden Leipziger Buchmesse. Die Literatur dort beginnt erst zögerlich sich mit der Geschichte deszu befassen, stellt er fest, als er den Schriftstellerbesucht: Der hat vor vier Jahren mit seinem Roman "Oxenberg & Bernstein" einwieder in Erinnerung geholt - bislang habe man in Rumänien schlicht Hitler für alle toten Juden verantwortlich gemacht. Mihuleac, schreibt Neshitov, "ist ein. Einer, der tigert, der seine Küche längst aufgegeben hat und kaum noch Sport macht. Ein Schriftsteller, der auf denwartet. ... Ein Herr vom Geheimdienst habe ihn im Café angesprochen, noch während er am Buch schrieb (die Vorschau des Verlags war schon raus): Ob er denn wirklich über ein soschreiben möchte? Ganz freundlich, Hand auf die Schulter." Über die rumänische Literaturdes Landes hat außerdem Jörg Plath ein Feature für denerstellt."Ein Autor, der nicht spricht,", schreibt Hauke Hückstädt, Leiter des Literaturhauses Frankfurt, im literarischen Wochenendessay der. Denn es hat sich inzwischen ein Publikum herausgebildet, das auf Tuchfühlung mit Literaten geht - ob nun bei Lesungen oder online. Dieses kritische Publikum entwickelt längst Ansprüche: "! Autoren unterschätzen ihre öffentliche Rolle. Das ist ein eingeschliffener Diminutiv. Sie tun als Tour-Lesende, was getan werden muss. Sie tun es oft 'ganz okay',, meistens so gut sie es gerade können oder dürfen. Aber genau so spielt das Fürstentum Liechtenstein auf europäischer Ebene Fußball. ... Die Erwartungen an Autoren und ihr Werk sind künftig in keiner Weise mehr abgekoppelt von denen an ihre."Weitere Artikel: Verleger fällt im Freitext-Blog aufaufs Vergnüglichste aus allen Wolken, als er im Magazin der Bahn ein grotesk machohaftes Interview mit dem Schauspielerliest: "What. The. Baum. Henning, altes Haus, alter Schwede, alter Mann." Der hiesige Literaturbetrieb fremdelt noch mit der drängenden Frage des lautet Martin Zähringers Befund in der: Autoren wie, die sich seit Jahren mit den klimatischen Umwälzungen befassen, versanden hierzulande im Science-Fiction-Getto - im anglo-amerikanischen Sprachraum ist indessen längst die Rede von "". Für die besucht Richard Kämmerlings die Schweizer Schriftstellerin . In der schreibt der Schriftstellerüber diein seiner Wohnung. In der gratuliert Martin Reichert der Schriftstellerin zum 90. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem Miriam Mandelkows Neuübersetzung vonDebütroman "Von dieser Welt" ( Welt ),Thriller "Small Crimes" ( Tagesspiegel ), der Briefwechsel zwischenund Literarische Welt ),"Töchter" ( taz ),"Große Freiheit Mitte" ( Literarische Welt ),"Ich kam, ich sah, ich werde schreiben.in Moskau 1937" ( Tagesspiegel ),"Mein Leben oder Ein Haufen unvollkommener Momente" ( Tagesspiegel ),Lyrikband "Tarkowskis Pferde" ( Tagesspiegel ) und"Bestseller. Bücher die wir liebten - und was sie über uns verraten" ( ZeitOnline ).