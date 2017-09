verklagen Frauenarztpraxen, die etwa auf ihren Webseiten mitteilen, dass sie Abtreibungen durchführen - denn laut deutschem Gesetz ist "" für den Schwangerschaftsabbruch verboten. In einem Fall führt das jetzt dazu, dass eine Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine Ärztin erhob, berichten Dinah Riese und Eiken Bruhn in der. Die Folgen liegen auf der Hand: "Viele ÄrztInnen seien heutevon der Aussicht, mit Anzeigen der LebensschützerInnen überzogen zu werden - und führten die Abbrüche lieber gar nicht erst durch, sagt Christian Albring, Präsident des Berufsverbands der Frauenärzte in Deutschland. Frauen sind durch das Werbeverbot bei derzudem von ihren ÄrztInnen oder Beratungsstellen abhängig. Recherchieren sie selbst im Netz, landen sie fast zwangsläufig auf den Seiten der AbtreibungsgegnerInnen."Geradelehnen es heute ab, Abtreibungen durchzuführen, erläutert Eiken Bruhn in einem Kommentar: "Ihnen fehlt die politische Überzeugung älterer Kolleg*innen, die noch für das Recht auf Abtreibung demonstriert haben. Selbstredend wird das Thema nichtgelehrt - Straftaten gehören nicht ins Curriculum."In der sucht Tobias Haberkorn nach Gründen für dieim deutschen Wahlkampf. Möglicherweise sind wir - auch dank des Unterschichten-Fernsehens - längst zu sehr an die "" gewöhnt, glaubt er: So gut wie nie höre man dagegen "von den gesellschaftlichen oder politischen Zusammenhängen, die eine solche Armut erzeugen oder von ihr profitieren. Man betrachtet eine Reihe bedauerlicher Einzelfälle, aber nie ein politisches Problem. Die Reaktion der meisten Menschen auf diese Bilder geht vonüberzur Eigenmotivation: So tief will man selbst niemals fallen. Dass sich die Abgehängten und die Abstiegsbedrohten in einem politischen Projekt, ja vielleicht sogar in einer politisch formierten 'Klasse' zusammenfinden könnten, ist."Nach dem nicht repräsentativen Besuch von zweimit hohem Anteil muslimischer Schüler in Berlin und Nordrhein-Westfalen, in denen er nach Geschlechtern getrennte Klassen,und "" erlebt hat, denktin derüber neue schulische Inhalte wieund gemischten Religionsunterricht nach: "Schulpolitisch wird ja eher der Ansatz vertreten, Schüler nach Religion sozusagen zu trennen. Stichwort muslimischer Religionsunterricht. Dann sollen Muslime, Christen, Atheisten und Angehöriger anderer Religionsgruppen separat etwas über Glauben, Werte und Ethik lernen. Aber wäre es nicht richtig, dass sie gemeinsam in EINEM Unterricht diese Themen behandeln? So wie die muslimischen Schüler dann auf Inhalte treffen, die ihnen einenabverlangen, so kommt auch die andere Seite in Kontakt mit neuen Sichtweisen."