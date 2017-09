Im porträtiert Hans Pietsch den gerade in Berlin ausstellenden britischen Künstler, der sich in seinen - oft banale Gegenstände zeigenden - Bildern mit der "Infamie der Religionsgeschichte" auseinandersetzt, aber auch den Fußball liebt undhat, wenn er malt: "Besonders bewundert er Vermeers 'Junge Frau, am Virginal stehend' (um 1670/72), 'das beste Bild, das je gemalt wurde'. Er nennt es den Versuch, 'einen Weg zu finden, einenebeneinanderzusetzen, beinahe, als seien die bildnerischen Elemente des Gemäldes unnötig. Ich sehe hier diese wundervolle Perfektion niederländischer Malerei. Beim Malen habe ich dieses Bild ständig im Kopf.' Auch für ihn muss ein Gemälde 'immer über sein Thema hinausgehen. Dieist also entscheidend. Das Thema ist ein Subtext dessen, worum es bei einem Gemälde wirklich geht, nämlich einer Idee Form zu geben.'", künstlerischer Leiter der Documenta 14, und sein Team wehren sich gegen die Vorwürfe, einhinterlassen zu haben, meldet . "Szymczyk hatte die Ausstellung auf 163 Tage verlängert und neben Kassel auch in Athen stattfinden lassen, was die Sache verteuert hat. Seine Pläne habe er '', gerade dieses Konzept 'mit den ihm innewohnenden und vorhersehbaren Herausforderungen' habe die Findungskommission überzeugt. Nun aber sehe er, 'dass diese Zustimmung sehr viel mehrund begrenzt war, als man uns glauben ließ.'" Laut kritisierte Szymczyk auch die Stadt Kassel als Veranstalter: ""Wir möchten das, unter dem die rechtlichen Gesellschafter 'die wichtigste Ausstellung der Welt' produzieren möchten, anprangern."Weitere Artikel: Annekathrin Kohout unterhält sich für ihr Blogmit der Malerinüber Zeitgenossenschaft, Feminismus und politische Botschaften in der Kunst. Auf unterhält sich Dan Schindel mit dem chinesischen Künstlerüber dessen ersten Langfilm "Dragonfly Eyes". Alexandra Wach besucht fürAusstellungen derBesprochen werden die-Ausstellung im Kunstmuseum Basel NZZ ), die Ausstellung "- Welt der Monster im Max Ernst Museum in Brühl (), die Ausstellung "Art without Death:" im Berliner Haus der Kulturen der Welt ) und die Ausstellungim Städel Museum Standard ).

Eine Frau erstellt Audiodeskriptionen von Kinofilmen für Blinde, ein Fotograf verliert langsam sein Augenlicht: Inneuem Film "Radiance" geht es um die Frage nach der sinnlichen Wahrnehmung. Der Regisseurin ist damit "eine bewegende Selbstermächtigungs- und Liebesgeschichte vor und zugleich eine Hommage an die Macht und" geglückt, schreibt Anke Westphal im. Für Katja Belousova von der entfaltet der Film mit seiner sensiblen Tonspur geradezu ASMR -Qualitäten: ", da knistert Feuer, dort kratzt Nakamoris Blindenstock über den Asphalt. Wer sagt, dass Kino immer nur eine visuelle Erfahrung sein muss?"Weiteres: Im empfiehlt Thomas Groh die Filme der, die das Berliner Zeughauskino zeigt. Fritz Göttler erinnert in deran die Geschichte der vor 100 Jahren gegründeten. In der annonciert Urs Bühler das Programm des 13., das am 28. September beginnt.Besprochen werden"Mr. Long" ( FR ), Darren Aronofskys "Mother!" ( Welt ZeitOnline , unsere Kritik hier ), die Miniserie "Kim Kong" ( FR FAZ ),"Löwenmädchen" (), die neue-Serie "The Last Tycoon" auf Grundlage einer Vorlage von) und eine neue, vom online gestellte Reihe von Verfilmungen vonKurzgeschichten ( taz ).

In der Debatte um das-Gedicht an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin hat nun das Berliner angekündigt , im Falle einer Entfernung des Gedichts die Kooperation mit der Schule einzustellen: "Die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut demokratischer Gemeinwesen, das durch dergleichen Beschränkungen nicht infrage gestellt werden darf. Die, noch dazu aus unseres Erachtens dogmatischen Gründen, ist nicht akzeptabel."Weiteres: Derhat seine Shortlist bekannt gegeben. Monika Gemmer ( FR ) und Tilman Spreckelsen (online nachgereicht von der FAZ ) schreiben über den vor 200 Jahren geborenenBesprochen werden"Die Kieferninseln" ( SZ ),"Schlafende Sonne" ( Tagesspiegel ),"Endland" ( SZ Zeit ),"Wiener Straße" ( Berliner Zeitung ),Korruptions-Thriller "Die Ratten von Perth" ( FR ) und"Der Junge auf dem Berg" ( SZ ). Mehr auf unserem literarischen Meta-Blogund ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau

Bühne

Am Samstag hat in Hamburg Wagners "Parsifal" Premiere, in der Inszenierung von Achim Freyer, der auch für das Bühnenbild verantwortlich ist. Julia Spinola hat ihn für die SZ getroffen und lässt sich ein Bühnenbildmodell zeigen: Eine große Spirale in einem schwarzen Kasten. "Ich denke", so Freyer, "dass ich eine Weltkonstruktion habe mit dieser Spirale von Marx, der sagte, Entwicklung bestehe darin, immer wieder an den gleichen Punkt zu gelangen, nur eben auf einer anderen Ebene. Ob sie tiefer oder höher liegt, weiß man nicht. Unser Leben ist ein Entwurf, an dem wir alle arbeiten, so wie die Gralsritter auf der Bühne. Sie sind besessen von ihren Ideen und enttäuscht von vielen Ritualen, die nicht stattfinden können. Aber sie legen einen Weg zurück in diese Spirale hinein, in die Gralsburg, also in die innere Zone."