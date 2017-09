Trotz gelegentlicher Kritik an Erdogan hat der Westen sich weitgehend zu seinem Komplizen gemacht und ihn unterstützt - durch den Verkauf von Waffen, indem er jeder Erpressung nachgab (weil Erdogan sonst die Flüchtlinge losgelassen hätte) und indem er wartete, bis westliche Bürger verhaftet wurden, bevor er überhaupt etwas unternahm. Deshalb nimmt heute niemand mehr die Reaktionen des Westens ernst. Trotz gelegentlicher Kritik an Erdogan hat der Westen sich weitgehend zu seinem Komplizen gemacht und ihn unterstützt - durch den Verkauf von Waffen, indem er jeder Erpressung nachgab (weil Erdogan sonst die Flüchtlinge losgelassen hätte) und indem er wartete, bis westliche Bürger verhaftet wurden, bevor er überhaupt etwas unternahm. Deshalb nimmt heute niemand mehr die Reaktionen des Westens ernst.

Der Soziologe Heinz Bude erzählt im Interview mit Jan Feddersen von der, wassowieso, aber auchnicht kapieren: dass es in vielen ärmeren Stadtvierteln Spannungen zwischen Gruppen deutscher und nicht-deutscher Herkunft gibt, mit denen die Parteien umgehen müssten: "Die Leute, die für die SPD wichtig sind, hätten gern, dass es eine Partei gibt, die zur Kenntnis nimmt und darüber Ideen hat, dass diesich heute mit dervermischt und dass daraus Konflikte entstehen, die neue Formen der Konfliktregelung nach sich ziehen." Auch nehme die SPD nicht zur Kennnis, dass es neben ihren Traumarbeitern, die bei Daimler arbeiten, auch eingebe, "das mit Paketzustellungen, mit Pflege oder auch mit Regalefüllen und Kleideraufräumen in Discountern befasst ist. Mit den, die man da im Schnitt netto im Monat hat."Ebenfalls in der polemisiert Martin Kaul gegen die Witzbolde von der "".Der Politologebeklagt in dereine Aushöhlung desin Deutschland, unter anderem weil die Länder kaum so etwas wie eine Steuerautonomie haben und darum im Ernstfall auf Zuwendungen des Bundes angewiesen sind. Aber warum haben die Länder bei diesermitgemacht? "Hier sei daran erinnert: Dieverlieren bei wachsender Politikverflechtung von Bund und Ländern nicht an Macht. Ihr politischer Einfluss in Gesamtdeutschland wächst wegen der Rolle des Bundesrats in der Bundesgesetzgebung. Wer verliert, sind die."Diedruckt eine Rede des türkischen Journalisten, in der er den Westen für das aktuelle Debakel mit verantwortlich macht: "Trotz gelegentlicher Kritik an Erdogan hat der Westen sich weitgehend zugemacht und ihn unterstützt - durch den Verkauf von Waffen, indem er jeder Erpressung nachgab (weil Erdogan sonst die Flüchtlinge losgelassen hätte) und indem er wartete, bisverhaftet wurden, bevor er überhaupt etwas unternahm. Deshalb nimmt heute niemand mehr die Reaktionen des Westens ernst."