Eigentlich solltein Harvard werden. Jetzt hat die Universität die frühere Armee-Mitarbeiterin und Whistle-Blowerin wieder ausgeladen, berichtet dieund findet das "feige": "It's remarkable that one of the country's premier educational institutions wouldand reject a person who has arguably done more to contribute to the public'sthan anyone else in modern times. In early 2010, Ms. Manning leaked a trove of hundreds of thousands of State Department and Defense Department documents, an archive that opened an unparalleled window into American foreign policy."Bei berichtet Alex Kantrowitz, dassAnzeigenkunden erlaubt hat, Werbung nachauszurichten: "Schwarze ruinieren alles" oder "jüdische Parasiten" etwa, es gab auch - ganz neutral - "Weiße ruinieren alles". Und sekundiert : Beidurften sich Werber an "Judenhasser" richten.