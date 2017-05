Nach der Fernsehdebatte - Schwerpunkt Wahlen in Frankreich:

Um auch den Deutschen ein Bild der über zweistündigen Debatte zwischenundzu geben, die gestern Abend im französischen Fernsehen stattfand, sei hier das in protokollierte Eröffnungsstatement Le Pens übersetzt, die nach Auslosung als erste reden durfte und sofort: "Eine Stimme für Monsieur Macron ist eine für die, die Uberisierung, die Prekarität, den Krieg aller gegen alle, die wirtschaftliche Ausplünderung, besonders durch die großen Unternehmen... In dieser zweiten Wahlrunde konnten die Franzosen den wahren Macron erblicken: Die Jovialität wich der üblen Nachrede, daswurde zum Krampf, das Lieblingskind des Systems und der Eliten hat die Maske fallen lassen."hat die Debatte mit englischsprachiger Synchonübersetzung online gestellt , allerdings leider in sehr schlechter Qualität.Macron, der selbst häufig aggressiv konterte, musste sich nachgegen 19 falsche Behauptungen Le Pens wehren, die ihm unter anderem Eingriffe in Unternehmensverkäufe vorwarf, die geschahen, als er noch gar nicht Minister war. Auch eine virulenteLe Pens gab es, die nach dem Protokoll vonin dem Satz gipfelte: "Frankreich wird von einer Frau geführt werden, entweder von mir oder vonGegen Ende der Debatte stellte Marine Le Pen einfach mal in den Raum, dass Emmanuel Macron ein Offshore-Konto auf den Bahamas besitze. Das "Team Macron" konterte per Tweet mit Hinweis auf, wo gleichzeitig die selbe Behauptung zirkulierte.Als ehemaliger Angestellter derwird Emmanuel Macron sowohl von Marine Le Pen als auch von Jean-Luc Mélenchon mit "" verfolgt, schreibt Claude Askolovitch bei. Er ist übrigens nicht der erste Ehemalige dieser Bank, dem dies widerfährt - auchhatte einst bei Rothschild gearbeitet: Diese Bank "ist kein neutrales Objekt... es gibt keinen Hass ohne Zwiespältigkeit. Die Großbank, deren Emblem Rothschild ist, mischt sich seit unvordenklichen Zeiten in die Politik.half Frankreich nach der Niederlage von 1871 wieder auf die Beine, als der Bankier dem Land ermöglichte, die von den Deutschen verlangten Reparationen zu finanzieren. Dieser Alphonse war auch Mitglied des Jockey-Clubs, der jüdischen Gemeinde (hier öffnet sich ein neuer Abgrund), Conseiller général in Seine-et-Marne und Erbauer von Eisenbahnen., dieser Liebhaber Racines und der Lyrik, der die Hinfälligkeit des Menschengeschlechts mit ironischer Zigarette im Mundwinkel betrachtete, war ein Teil dieser Geschichte."Die Dschihadisten deshatten das klare Projekt, Marine Le Pen ins Amt zu verhelfen, um die Konfrontation zwischen der muslimischen Bevölkerung und der Mehrheitsgesellschaft in Frankreich auf die Spitze zu treiben, sagt im Gespräch mit Hervé Nathan vonund verweist auf einige programmatische Schriften der Terroristen seit dem Jahr 2005. "Wenn die Attentate im selben Rhythmus wie 2015 und 2016 weitergegangen wären, mit einer Zahl von zivilen Toten, wie man sie seit 1944 nicht mehr gesehen hätte, kann man wetten, dass Marine Le Pen in deran der Spitze gestanden hätte. (...) Dass dies nicht passiert ist, liegt daran, dass der Islamische Staat im Nahen Ostenausgesetzt wurde, die ihm die Grenzen verschloss und die Zirkulation seiner Agenten nach Europa unterband. Überdies ist der Hauptkoordinator der Attacken, der Rapper, durch einen Drohnenangriff auf 'Kalifatsterritorium' getötet worden, von wo aus er im letzten Februar agierte. In seinem Testament kritisiert er übrigens die Führung des Islamischen Staats, der nicht mehr genug in deninvestiere."mag offiziell dem Antisemitismus ihres Vaters entsagt haben, abernimmt ihr das nicht ab. Im Interview mit derverweist der 95-jährige Journalist und Autor, dem das Münchner Dok.fest gerade eine Retrospektive widmet, auf Le Pens Behauptung, die berüchtigte Razzia des Wintervelodroms im Juli 1942 sei nicht vovom franzöischen Staat zu verantworten: "'Dabei war das eine rein fran­zösische Angelegenheit', sagt Troller. '13.000 ­ deportierte Juden, darunter 4.000 Kinder. Die französische Polizei istvorgefahren, um die Habseligkeiten dieser Menschen mitzunehmen.' Eigentlich habe Le Pen damit sagen wollen, diesei nicht französisch gewesen, sagt Troller, der als Siebzehnjähriger in Paris auf Hauswänden die 'Mort aux juifs'-Schmierereien sah. 'Sie will die Kollaboration, das ist grotesk.'"Eine virulenteim Westbalkan, sowohl inals auch inund andern Staaten, macht Erich Rathfelder in deraus - der EU-Beitritt Kroatiens hat die Lage offenbar nicht entschärft: "Der kroatische Philosoph und Politikwissenschaftlerweist seit Jahren auf die ideologischedurch von nationalen Mythologien geprägte öffentliche Geschichtsdiskussion im Raum des ehemaligen Jugoslawien hin. In der kroatischen Öffentlichkeit werde zum Beispiel die Aufarbeitung desverkürzt auf die Massaker der kommunistischen Partisanen an Mitgliedern der kroatischen Heimwehr und Anhängern des Ustascha-Staates 1945. Die Verantwortung und die Verbrechen der Ustascha-Diktatur werden dagegen von konservativ-nationalistischer und katholischer Seite heruntergespielt."