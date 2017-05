Schwerpunkt französische Wahlen

===================

Nach der Fernsehdebattehaben viele französische Medien von einer "" gesprochen. Laurent Joffrin, Chefredakteur von wehrt sich gegen solche Begriffe: "Macron ist Opfer eines, angeblicher Schuldiger für alle Übel dieser Welt und wird von einer Kandidatin, die in dieser Debatte alle Lügenrekorde gebrochen hat, permanent unter der Gürtellinie angegriffen. Und am nächsten Tag muss er sich von den Zeitungen sagen lassen, er habe bei einer unwürdigen Debatte ohne jeden Höhenflug, an einemmitgemacht, das die Ehre der Republik schände. Der uninformierte Leser muss daraus schließen, er sei für diese erbärmliche Rauferei mit verantwortlich."(Via taz reiht sich imin die Phalanx derein, die sich weigern, sich fürauszusprechen: "Sollen wir die Frage nicht mehr stellen dürfen? Ja, Macron ist Proeuropäer - aber welche Art Europa verkörpert er? Genau das Europa, dessen Scheitern Le Pens Populismus nährt, das anonyme Europa im. Das ist die Krux der Affäre: Ja, Le Pen ist eine Bedrohung, aber wenn wir Macron all unsere Unterstützung geben - geraten wir dann nicht in einen Zirkel und bekämpfen den Effekt, indem wir die Ursache unterstützten?"Morgane Tual zeichnet in einem Blog beinochmal nach, wie es zumzwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron kam, als Le Pen - in eine Frage verkleidet - unterstellte, dass Macron ein heimliches Konto auf den Bahamas habe. "Einige Stunden zuvor hatte ein anonymer Surfer in der Sektion 'pol' des Internetforums, Treffpunkt der Suprematisten und rechtsextremer Amerikaner, zwei Dokumente gepostet, die nach seinen Angaben Emmanuel Macron überführen. 'Wenn wir erreichen, dassin Frankreich in der Fernsehdebatte vorkommt, könnte das die Wähler abhalten, für Macron zu stimmen."Macron hat wegen der Verleumdung Klage gegen unbekannt erstattet, berichtet mit. "Das Macron-Team hat schnell auf die Verbreitung dieser 'Fake News' reagiert und betont, dass der 4chan-Artikel... in denverbreitet worden sei, vor allem auf Twitter, verstärkt zunächst durch Unterstützerkreise um, bevor er sich in Konten im Umkreis vonundwiederfand, sagt die Macron-Bewegung En marche."Populistische Versuchungen bei der SPD?hat neulich behauptet, dass "Sozialdemokraten wie Juden die ersten" waren (mehr hier und unsere Resümees ), ein Satz, von dem sich dann nicht er selbst, sonden nur sein Amt per Twitter distanzierte. Gabriel sorgte dann für Ärger in Israel, weil erbesuchte, woraufhin Benjamin Netanjahu seinen Gesprächstermin absagte. Gabriel legt nun einen Tag vor dem Israel-Besuch von Bundespräsident Steinmeier noch mal nach, berichtet : "'muss es möglich sein, sich auch mit regierungskritischen Organisationen zu treffen', sagte Gabriel der-Zeitung. Er würde wieder genauso handeln. 'Unter Demokraten stellt man sich keine Ultimaten.'"Es hat einen Grund, dass selbst diesich nicht für Sigmar Gabriel stark machte. Die von Gabriel besuchten regierungskritischen Organisationen sind nach einigen Recherchen israelischer Medien in der Öffentlichkeit einigermaßen gerupft, berichtet Ralf Balke in der. Das gilt etwa für die NGO "", die Kriegsverbrechen der israelischen Armee aufklären will: "So verfügt die Organisation nach eigenen Angaben über 60 Augenzeugenberichte zu israelischen Gräueltaten aus dem Gaza-Krieg im Sommer 2014. Angesichts der mehr als 30.000 während der Militäroperation eingesetzten Soldaten klingt schon das bereits marginal. Und, ein investigativer TV-Journalist, der alles andere als ein Freund Netanjahus ist, hat zehn davon näher unter die Lupe genommen. Am Ende ließen sich gerade einmal zwei bestätigen."Weiteres: In der stellt Marc Zitzmann die Kaderschmiede der französischen Elite vor, die. In der geißelt der britische Dichterden "" seiner Landsleute.