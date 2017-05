Keith Warner hat im Theater an der Wien Oper "Elegie für junge Liebende" als surrealistisches Märchen inszeniert. Die Hauptfigur, derist immer präsent auf der Bühne - als überdimensionaler Gegenstand auf seinem Schreibtisch.-Kritiker Ljubiša Tošic ist hin und weg : "Regisseur Keith Warner gelingt in diesem surrealen Ambiente eine präzise Studie des subtil-gnadenlosen Kampfes um den Erhalt eines Systems von Abhängigkeiten im. In einem delikaten Kammerspiel der Gesten und zerrütteten Gefühle schildert Warner die Folgen künstlerischer Besessenheit, die dem ersehnten Werk zwei Existenzen opfert - der Dichter lässt Elisabeth und Toni (kultiviert: Paul Schweinester) nicht vor dem Schneesturm retten."Da hat sich jemand was getraut!hat - gemeinsam mit Ulrike Draesner (Text) und Jeremias Schwarzer (Konzept) -"Combattimento di Tancredi e Clorinda" von 1624 zerlegt,und mit eigener Musik angereichert. Das Ergebnis, die Oper "Tre Volti", wurde jetzt bei den Schwetzinger Festspielen . "Riskante Sache", lobt Matthias Roth in der, sieht aber noch Potential. Ihm kam "der Kampf auf Leben und Tod, der bei Monteverdi noch ganz körperlich präsent ist, beim modernen Paar jedoch eher in schal gewordenen Worten und entkörperlichtem Sex abläuft, in dieser Inszenierung insgesamt zu kurz. Es blieb der Eindruck einerder Protagonisten."Für Stephan Hoffmann () hat das ganze Konzept dagegen großen Reiz : "Es gibt viele Stellen, an denen sich die beiden Bereiche,. Sie tun das auf vielfältigste Art und Weise: durch einen harten Schnitt, durch einen kaum merklichen Übergang vom einen ins andere oder auch - besonders charmant - dadurch, dass zum Beispiel Monteverdis Notenerklingen." Und in derlobt Volker Hagedorn: "Obwohl die knapp 20 Minuten dieses Werks abschnittsweise auf etwa 90 Minuten 'Tre Volti' verteilt sind, erlebt man Monteverdis Werk alsdes Abends. Das spricht nicht gegen, sondern für die Arbeit von Annette Schlünz, die mit empfindlichen Strukturen und meisterlichem Handwerk an die Töne ihres Kollegen anknüpft, seine und ihre Musik mitunter ineinanderschiebt als: So entsteht auch ein 'Combattimento di Annette e Claudio'. Eine selbstbewusste Liebeserklärung also, kein feministisches Tribunal, bei dem der Erfinder des Musiktheaters auf den Topf gesetzt würde."Weiteres: Katharina Granzin ( taz ) hat erste Konzerte derim Berliner Konzerthaus gehört und auch den Meister selbst. Ulrich Seidler besucht für diedas Abschieds-Pressegesprächam BE.Besprochen werdenOper "Genoveva" am Nationaltheater Mannheim ( FR ),Projekt "Verräter. Die letzten Tage" am Berliner Gorki Theater ( FR ), David Böschs Neuproduktion von"Così fan tutte" am Grand Théâtre Genève ( NZZ ) undPerformance "Democracy in America" bei den Wiener Festwochen ( Standard ).