Kai Diekmanns Ko-Interviewer beiwarausgerechnet, einer der prominentesten Brexit-Befürworter und Fast-Premier, der für dienach New York gereist war (vielleicht sollte Diekmann demnächst zum Interview mit Putinmitnehmen?) "In der Tat", schreibt Jonathan Freedland im: "Dieses Interview fand im No Man's Land zwischenstatt." Aber trotz einiger Streicheleinheiten für die Brexiteers liege die größere Bedeutung des Interviews in den weniger provinzlerischen Aspekten: "Dies war ein Interview, das einauf das Gesicht vonzaubern sollte, der natürlich die Nato und die EU als lästige Bedrohungen russischer Macht ansieht. Natürlich müssen wir Trumps Wort akzeptieren, das er nicht einfach ein Werkzeug des Kreml sei. Aber es ist verblüffend, wie sehr er wie eines spricht."Richard Herzinger bekennt in der, dass ihm angesichts des Interviews "" sei: "Es fällt schwer, dem wirren, widersprüchlichen Gerede - um nicht zu sagen:- des Mannes, in dessen Hände ab kommendem Freitag die Geschicke der Vereinigten Staaten von Amerika und damit zu großen Teilen auch der freien demokratischen Welt insgesamt liegen werden, überhauptabzugewinnen."Ganz düster äußert sich der Historikerim Gespräch mit-Autor Hannes Stein. Er hält an einer Analogie zu Hitler fest: "Es ist sehr wichtig für Amerikaner, über dennachzudenken. Denn wir haben ihn noch nicht erlebt. Jedenfalls nicht unter einer Regierung, die ihn ausnützen wollte, um die amerikanische Innenpolitik radikal zu verändern."Kein amerikanischer Präsident hat seine Befugnisse so ausgeweitet wie. Das war hauptsächlich der Blockade der Republikaner geschuldet. Das Problem ist, dassjetzt daran anknüpfen kann, schreibt Heike Buchter auf. Das gilt zum Beispiel für die Behandlung von: "Mehr als unter jeder US-Regierung zuvor wurde gegen sie wegen des Verdachts derermittelt. Auch Journalisten selbst gerieten ins Visier - unter anderem ließ Obamas Justizministerium die Kommunikation eines Journalisten der Nachrichtenagentur. Betroffen war auch ein Reporter des rechtskonservativen Senders Fox News, der Obama gegenüber kritisch eingestellt ist. Trump könnte den Spionageverdacht entsprechend ebenfalls einsetzen, etwa um unliebsame Berichterstattung über möglichezu ahnden. Dabei könnte er sich auf seinen Vorgänger berufen."Die Misere in vielenfindet kein Ende, weil Europa, Amerika und Japan die autoritären und korrupten Regimes unterstützten, meint Prinzim Interview mit der: "Ich wünschte, dass die Afrikaner sich beim Schopf packen und aus ihrer Misere herausholen. Aber das können sie nicht, solange Europa die. Die europäischen Länder brauchen Afrika zur Deckung ihres Bedarfs an Rohstoffen. Sie arbeiten deshalb mit den afrikanischen Diktatoren zusammen. Man kann immer wieder fordern, was die Afrikaner alles machen müssten. Gelingen wird das erst, wenn auch auf politischem Gebiet partnerschaftliche Hilfe geleistet wird und die Europäer endlich die Werte, die sie, in ihrer Außenpolitik umsetzen."